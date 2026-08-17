‘더웠다 추웠다’ 기온에 민감한 게 날씨 탓? ‘이 호르몬’ 불균형 때문일 수도









낮 최고기온은 30도를 웃돌지만 아침저녁으로 선선해지면서 일교차가 커지는 시기엔 더위나 추위에 민감해지는 증상이 나타날 수 있다. 기온이 높은 야외와 냉방이 되는 실내를 오가며 생기는 냉방병 증상이라고도 생각하기 쉽지만 갑상선호르몬의 불균형이 근본적인 원인일 가능성도 있으므로 주의가 필요하다고 전문가들은 조언한다.

갑상선은 호르몬을 분비해 몸의 에너지 대사와 체온을 조절하는 기관이다. 갑상선호르몬이 지나치게 많거나 적게 분비되면서 균형이 깨지면 더위나 추위에 민감해지는 증상을 포함해 체중이 줄거나 늘어나는 등 다양한 전신 증상이 나타날 수 있다. 박소영 경희대병원 내분비대사내과 교수는 “여름철에는 폭염과 냉방이 반복되는 탓에 더위나 추위에 대한 신체 변화를 단순한 계절 영향으로 여기기 쉽다”며 “온도 민감성과 함께 체중 변화, 피로감 등의 증상이 수주 이상 지속된다면 갑상선 기능검사를 받아보는 것이 좋다”고 말했다.

갑상선호르몬이 과다 분비되어 생기는 갑상선 기능 항진증은 신체의 대사 작용이 과도하게 활성화되는 질환이다. 예년 여름보다 더위를 더욱 심하게 타거나 땀이 많이 난다면 이 질환 탓일 수 있다. 심장이 빨리 뛰거나 손이 떨리는 증상이 나타나기도 하며 충분히 먹어도 체중이 감소하고 불안감이 동반될 수 있다.

반면, 갑상선 기능 저하증이 있으면 갑상선호르몬 부족으로 에너지 대사와 체열 생산이 감소하면서 추위를 심하게 타는 증상이 나타난다. 또한 쉽게 피로감을 느끼고 무기력감이 커지는 경우도 많다. 신체활동이 많지 않은데도 체중이 증가할 수 있으며 몸이 붓는 부종 증상이 나타나기도 한다.

갑상선 기능 항진증과 저하증 모두 가장 흔한 원인은 자가면역질환으로 알려져 있다. 기능항진증은 그레이브스병이, 기능저하증은 하시모토 갑상선염이 원인이 되는 대표적인 자가면역질환이다. 이외에도 갑상선염이나 결절, 갑상선암 수술로 갑상선을 절제한 경우에도 갑상선 호르몬 분비에 영향을 미쳐 항진증 또는 저하증을 부를 수 있다.

더위나 추위를 유독 심하게 느끼고 체중이 단기간에 크게 줄거나 늘어나는 등 갑상선 기능의 이상을 감지했다면 혈액검사로 갑상선호르몬과 갑상선자극호르몬 수치를 확인해보는 것이 좋다. 필요한 경우 갑상선 초음파 검사를 함께 시행해 결절이나 염증 등이 호르몬 분비에 영향을 미쳤는지도 파악할 수 있다. 갑상선 기능 항진증으로 진단되면 항갑상선제로 과도한 호르몬 생성을 억제하는 치료를, 저하증일 경우 갑상선호르몬제를 보충해 정상적인 호르몬 균형을 유지할 수 있게 하는 치료를 시행한다.

박 교수는 “갑상선 기능 이상을 장기간 방치하면 심혈관질환 등 전신 합병증 위험이 높아질 수 있어 조기 진단과 적절한 치료가 중요하다”면서 “증상이 호전됐다고 해서 임의로 약물 복용을 중단하거나 용량을 조절하면 재발하거나 악화할 수 있으므로 의사의 지시에 따라 꾸준히 치료를 이어가는 것이 중요하다”고 말했다.