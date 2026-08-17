최태원·빌 게이츠 에너지 동맹…AI DC 등 미래 전력 시장 노리나

최태원 SK그룹 회장이 빌 게이츠 테라파워 이사회 의장을 만나 소형모듈형원자로(SMR) 등 인공지능(AI) 시대 전력 공급 방안에 대해 협력 가능성을 논의했다. 1년 새 두 번째 회동인데, 두 회사의 관계가 단순 투자 관계를 넘어 구체적인 사업과 프로젝트를 위한 ‘전략적 파트너’로 격상되고 있다는 관측이 나온다.

17일 업계에 따르면, 최 회장과 게이츠 의장은 지난 14일 서울 종로구의 한 식당에서 저녁 자리를 갖고 차세대 원전과 AI 데이터센터(AI DC) 전력 수요, 글로벌 에너지 협력 가능성을 논의했다. 게이츠 의장은 지난해 8월 방한에서도 SK서린빌딩에서 최 회장과 만나 SMR 등 미래 에너지를 주제로 논의한 바 있는데, 이번 방한에서도 이 논의를 이어간 것이다.

SK이노베이션과 SK㈜는 테라파워가 아직 상용 SMR을 선보이기 전인 2022년, 테라파워에 총 2억5000만달러를 공동 투자해 2대 주주에 올랐다. 현재 테라파워는 미국 와이오밍주에서 비경수형 SMR인 ‘나트륨’ 프로젝트를 추진하고 있다. ‘나트륨’은 테라파워가 개발한 4세대 소듐냉각고속로에 기반한 SMR으로, 열저장 설비를 갖춰 원전의 ‘경직성’을 극복했다는 평가를 받는다. 올해 3월에는 미국 원자력규제위원회(NRC)로부터 상업용 첨단원자로 최초로 건설 허가도 받았다.

SK이노베이션은 테라파워의 나트륨 SMR 기술을 AI DC를 겨냥한 하나의 전력 모델로 만들 구상을 하는 것으로 보인다. SK이노베이션은 액화천연가스(LNG)발전설비·에너지저장장치(ESS) 등 전력 인프라 역량을 갖추고 있는데, 여기에 테라파워의 SMR 기술이 더하면 AI DC를 겨냥한 하나의 전력 공급 모델을 제공할 수 있다. AI DC 초기에는 LNG발전과 ESS로 전력을 공급하고, 중장기적으로는 SMR을 통해 무탄소 기저 전원을 제공하는 방식이다.

SK이노베이션 관계자는 “(LNG·ESS·SMR을 묶게 되면) 데이터센터로서는 전력 생산과 저장, 공급 안정성을 하나의 사업모델 안에서 확보할 수 있다”며 “(회사로서도) 단순한 발전사업자가 아니라 고객의 전력 수요에 맞춰 발전원과 저장장치를 조합할 수 있는 에너지솔루션 사업자로 변신할 수 있다”고 밝혔다.