강원랜드 사칭해 780억원대 불법 도박···58명 검거·5명 구속

강원랜드를 사칭해 불법 온라인 카지노를 운영하며 한국인 이용자 4만여명을 끌어모은 일당이 경찰에 붙잡혔다. 이들은 유명 스포츠 선수의 얼굴과 음성을 합성한 딥페이크 영상까지 홍보에 활용한 것으로 조사됐다.

경북경찰청 사이버수사대는 도박공간개설 등 혐의로 러시아 국적 외국인 등 58명을 검거해 이 가운데 5명을 구속했다고 17일 밝혔다.

이들은 2022년 10월부터 지난해 8월까지 사이버도박이 합법인 국가에 서버를 두고 한국어를 포함한 35개 언어로 카지노 게임을 제공한 혐의를 받고 있다.

국내 이용자를 모집하기 위해서는 사회관계망서비스(SNS)에 강원랜드 로고를 도용한 광고를 올려 강원랜드가 공식 운영하는 온라인 카지노인 것처럼 홍보했다. 유명 스포츠 선수의 얼굴과 음성을 합성한 딥페이크 영상도 제작해 이용자 모집에 활용했다.

검거된 일당 대부분은 재외동포 출신인 것으로 확인됐다.

경찰은 이 사이트에서 실제 도박에 참여한 국내 이용자가 4만여명에 이르는 것으로 파악했다. 이들이 입금한 도박자금은 약 780억원으로 추정된다.

일당은 국내 총책과 입출금 통장 관리책, 대포통장 모집책 등으로 역할을 나눠 한국인 이용자들의 도박자금 입출금을 관리했다. 경찰 추적을 피하려고 한 달 단위로 계좌를 바꾸며 70여개의 대포통장을 사용한 것으로 조사됐다.

경찰은 범죄수익 약 15억원에 대해 기소 전 추징보전을 신청해 법원에서 전액 인용받았다. 해외 운영자 등에 대한 수사도 이어가고 있다.

경찰 관계자는 “강원랜드는 어떠한 온라인 도박사이트도 운영하지 않는다”며 “공기업 명의까지 도용해 이용자를 속이는 도박 조직을 끝까지 추적하겠다”고 말했다.