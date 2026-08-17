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스키즈 위에 이제 비틀스 밖에 없다···‘빌보드 200’ 9연속 1위, 역대 그룹 2위 대기록

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본문 요약

그룹 스트레이 키즈가 새 앨범으로 미국 빌보드 메인 앨범 차트 통산 9번째 1위에 올랐다.

빌보드에 따르면 그룹 가운데 스트레이 키즈보다 1위 앨범이 많은 팀은 비틀스뿐이다.

롤링스톤스와 함께 그룹 역대 공동 2위로, 2000년대 이후 데뷔한 그룹 중 가장 많은 '빌보드 200' 1위 앨범 보유 기록도 이어가게 됐다.

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스키즈 위에 이제 비틀스 밖에 없다···‘빌보드 200’ 9연속 1위, 역대 그룹 2위 대기록

입력 2026.08.17 11:56

수정 2026.08.17 12:05

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  • 윤승민 기자

  • 기사를 재생 중이에요

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그룹 스트레이 키즈. JYP엔터테인먼트 제공

그룹 스트레이 키즈. JYP엔터테인먼트 제공

그룹 스트레이 키즈(Stray Kids)가 새 앨범으로 미국 빌보드 메인 앨범 차트 통산 9번째 1위에 올랐다. K팝 그룹 최다 기록이자 비틀스에 이어 역대 그룹 공동 2위에 해당하는 대기록이다.

미국 빌보드는 16일(현지시간) 차트 예고 기사를 통해 스트레이 키즈의 신보 <디스 앤드 댓>(THIS & THAT)이 ‘빌보드 200’에 1위로 진입했다고 밝혔다.

스트레이 키즈는 2022년 미니 앨범 <오디너리>(ODDINARY)로 처음 ‘빌보드 200’ 1위에 오른 뒤 <파이브스타>(★★★★★), <락스타>(樂-STAR), <카르마>(KARMA), <두 잇>(DO IT) 등 8장의 앨범이 연속으로 이 차트 정상에 오르며 K팝 가수 중 최다 1위 타이틀을 얻었다. 이번 <디스 앤드 댓>까지 통산 9장의 ‘빌보드 200’ 1위 앨범을 보유하게 됐다.

그룹 스트레이 키즈. JYP엔터테인먼트 제공

그룹 스트레이 키즈. JYP엔터테인먼트 제공

이번 기록으로 팝 역사에도 이름을 올렸다. 빌보드에 따르면 그룹 가운데 스트레이 키즈보다 1위 앨범이 많은 팀은 비틀스(19장)뿐이다. 롤링스톤스(9회)와 함께 그룹 역대 공동 2위로, 2000년대 이후 데뷔한 그룹 중 가장 많은 ‘빌보드 200’ 1위 앨범 보유 기록도 이어가게 됐다.

‘빌보드 200’은 앨범 판매량과 스트리밍 횟수를 앨범 판매량으로 환산한 수치(SEA), 디지털 음원 다운로드 횟수를 앨범 판매량으로 환산한 수치(TEA)를 합산한 ‘앨범 유닛’으로 순위를 매긴다. 스트레이 키즈의 <디스 이즈 댓>은 미국에서 36만9000장에 해당하는 앨범 유닛을 기록했다. 이 가운데 전통적인 음반 판매량은 35만7000장이었다.

타이틀곡 ‘디스 앤드 댓’을 비롯해 총 8곡이 수록된 이번 앨범에는 틀에 얽매이지 않고 원하는 것을 해나가는 스트레이 키즈의 자유분방함과 자신감이 담겼다. 멤버 방찬·창빈·한으로 구성된 프로듀싱 팀 쓰리라차(3RACHA)가 전곡을 작업했으며, 국내에서는 한터차트 기준 발매 첫 일주일 동안 328만9269장의 앨범 판매량을 기록했다.

영문번역(English Translation)
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