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본문 요약

삼성은 17일 국제올림피아드 수학·물리·생물 대회에 참가한 한국 대표 15명에게 장학급을 수여했다고 밝혔다.

삼성전자와 삼성바이오로직스·삼성바이오에피스는 지난 7월 열린 국제올림피아드 수학·물리·생물 대회에서 우수한 성적으로 메달을 획득한 한국 대표 15명과 학부모들을 수원·화상·송도에 위치한 각 사업장에 초청해 장학금을 수여하고 격려하는 행사를 진행했다.

행사에는 노태문 삼성전자 DX 부문장, 전영현 삼성전자 DS 부문장, 김경아 삼성바이오에피스 사장이 각각 직접 학생들에 장학금을 수여했다.

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삼성, 국제올림피아드 수상자 15명 장학금 지급

입력 2026.08.17 12:00

  • 김유진 기자

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삼성은 17일 국제올림피아드 수학·물리·생물 대회에 참가한 한국 대표 15명에게 장학급을 수여했다고 밝혔다.

삼성전자와 삼성바이오로직스·삼성바이오에피스는 지난 7월 열린 국제올림피아드 수학·물리·생물 대회에서 우수한 성적으로 메달을 획득한 한국 대표 15명과 학부모들을 수원·화상·송도에 위치한 각 사업장에 초청해 장학금을 수여하고 격려하는 행사를 진행했다.

행사에는 노태문 삼성전자 DX(디바이스경험) 부문장, 전영현 삼성전자 DS(디바이스솔루션) 부문장, 김경아 삼성바이오에피스 사장이 각각 직접 학생들에 장학금을 수여했다. 삼성은 이번 장학금 수여가 기초과학의 중요성에 대한 사회적 인식을 높이고, 미래 과학기술을 이끌어갈 인재들이 마음껏 재능을 펼칠 수 있도록 지원하기 위한 노력의 일환이라고 밝혔다.

지난 7월 열린 올해 국제올림피아드 대회에서 한국 대표단은 수학 6명, 물리 5명, 생물·화학·정보 각 4명 등 총 43명이 출전했다. 물리와 생물 부문 올림피아드에서 한국 대표단은 참석자 전원이 금메달을 획득해 종합 1위에 올랐고, 수학 과목에선 금메달 3명, 은메달 2명, 장려상 1명으로 종합 6위를 기록했다.

삼성은 국내 올림피아드 주관 기관들과 후원 협약을 맺고 있으며 앞으로도 지속적으로 후원할 계획이다. 삼성은 기능인재, 소프트웨어 인재 등 각 분야 이공계 인재 육성을 지속하겠다고 밝혔다.

전영현 삼성전자 DS 부문장(부회장, 뒷줄 오른쪽)과 윤진희 한국물리학회장(뒷줄 왼쪽), 올해 국제물리올림피아드 수상자들(앞줄 전원)과 학부모 등이 지난 13일 삼성전자 화성캠퍼스에서 열린 장학금 수여식에 참석해 기념촬영하고 있다. 삼성전자 제공

전영현 삼성전자 DS 부문장(부회장, 뒷줄 오른쪽)과 윤진희 한국물리학회장(뒷줄 왼쪽), 올해 국제물리올림피아드 수상자들(앞줄 전원)과 학부모 등이 지난 13일 삼성전자 화성캠퍼스에서 열린 장학금 수여식에 참석해 기념촬영하고 있다. 삼성전자 제공

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