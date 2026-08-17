‘호우 피해’ 경남·부산·전남광주에 특별교부세 30억원 긴급 지원

정부가 집중호우로 피해를 본 경남 등 남부지역에 특별교부세 30억원을 지원한다.

중앙재난안전대책본부는 17일 윤호중 중대본부장(행정안전부 장관) 주재로 회의를 열고 호우 피해 지역인 전남광주·부산·경남에 특별교부세 30억원과 재난구호사업비 4000만원을 지원하기로 결정했다고 밝혔다.

지원금은 파손된 도로와 하천 등 공공시설 응급 복구에 쓰인다. 이재민 구호와 피해 주민 생활 안정 지원에도 활용된다.

행안부는 경남 거제·통영 지역에 폭우가 내려 침수·고립 피해가 잇따르자 이날 오전 6시 중대본 1단계를 가동했다. 중대본은 이날 회의에서 현장의 인명구조와 이재민 구호 상황, 피해시설 응급 복구 및 추가 피해 예방대책, 수위가 높은 하천·산사태 취약지역 등 위험지역 점검·안전확인 방안 등을 논의했다.

윤 본부장은 임시주거시설 등에 머무는 이재민들이 불편 없이 지낼 수 있도록 식수와 생필품, 위생용품 등을 꼼꼼히 챙겨달라고 지방정부에 당부했다. 전통시장·학교·도로·하천·전력 등 주민 생활과 밀접한 시설의 조속한 복구를 위해 국토교통부·기후에너지환경부 등 소관 부처가 유기적으로 협력하고 모든 가용 자원을 투입해달라고 요청했다.

이날 오전 11시 기준 중대본 집계를 보면, 이번 집중호우로 인해 전국에서 접수된 호우 피해 신고는 주택·도로 침수, 수목 전도 등 838건이다. 인명피해는 사망 1명, 부상 4명이다. 이날 새벽 거제시 옥포동 한 아파트 인근 야산에서 산사태가 발생해 토사가 아파트 저층부를 덮치면서 20대 남성이 숨졌다.

윤 본부장은 “중대본을 중심으로 정부의 모든 역량을 결집해 피해 수습에 최선을 다하겠다”며 “피해 주민들이 하루빨리 일상으로 돌아갈 수 있도록 끝까지 지원하겠다”고 말했다.