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젠슨 황 장녀, LG전자 로보틱스 거점 찾는다…휴머노이드 협력 속도

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엔비디아의 피지컬 인공지능 신사업을 주도하는 매디슨 황 엔비디아 옴니버스 및 로보틱스 제품 마케팅 수석이사가 방한해 LG전자의 로봇 연구 거점을 찾는다.

황 이사가 직접 LG전자의 로봇 개발 현황을 둘러보면서 양사 간 협력 방안을 논의할 것으로 예상된다.

황 CEO의 장녀인 황 이사의 방한은 LG와 엔비디아가 지난 13일 구 회장의 방미를 계기로 MOU를 체결한 지 닷새 만에 이뤄졌다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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젠슨 황 장녀, LG전자 로보틱스 거점 찾는다…휴머노이드 협력 속도

입력 2026.08.17 14:01

수정 2026.08.17 14:52

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  • 김유진 기자

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젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 6월5일 서울 마포구 서교동의 한 고깃집에서 열린 최태원 SK회장, 구광모 LG회장, 이해진 네이버 의장과의 삼겹살 회동에 참석하고 있다. 김정근 선임기자

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 6월5일 서울 마포구 서교동의 한 고깃집에서 열린 최태원 SK회장, 구광모 LG회장, 이해진 네이버 의장과의 삼겹살 회동에 참석하고 있다. 김정근 선임기자

엔비디아의 피지컬 인공지능(AI) 신사업을 주도하는 매디슨 황 엔비디아 옴니버스 및 로보틱스 제품 마케팅 수석이사가 방한해 LG전자의 로봇 연구 거점을 찾는다. 구광모 LG그룹 회장이 미국 엔비디아 본사에서 젠슨 황 최고경영자(CEO)와 만나 전략적 사업협력 업무협약(MOU)를 맺은지 일주일도 되지 않아 이뤄지는 답방이다. 두 회사 간 로보틱스 등 피지컬 AI 협력이 탄력을 받을 것으로 전망된다.

17일 업계에 따르면 황 이사는 18일 서울 서초구 LG전자 양재 연구개발(R&D) 캠퍼스에 구축되는 데이터팩토리를 방문해 고위 관계자들과 비공개로 회동할 예정이다. 데이터팩토리는 가정이나 공장 등 현실과 유사한 가상 환경을 구현해 로봇에 필요한 동작 데이터를 학습시키는 ‘로봇 훈련장’ 성격을 띤다. 황 이사가 직접 LG전자의 로봇 개발 현황을 둘러보면서 양사 간 협력 방안을 논의할 것으로 예상된다.

황 CEO의 장녀인 황 이사의 방한은 LG와 엔비디아가 지난 13일 구 회장의 방미를 계기로 MOU를 체결한 지 닷새 만에 이뤄졌다. LG전자는 내년 1분기까지 엔비디아 플랫폼을 기반으로 이족보행 휴머노이드 로봇을 개발해 공개하기로 했다. 이 로봇은 엔비디아의 로보틱스 칩 모듈인 ‘젯슨 토르’를 탑재하고, 휴머노이드 파운데이션 모델 ‘아이작 그루트’, 로보틱스 안전 시스템 ‘헤일로스 포 로보틱스’에 기반해 개발된다. 업계에서는 LG가 AI 업계 선도 그룹인 엔비디아와 스킨십을 강화하며 로보틱스 협력 수준을 끌어올리고 휴머노이드 로봇으로 대표되는 피지컬 AI 산업에서 앞서 나갈 계기를 마련할 수 있다는 기대도 나온다.

황 이사는 2020년 엔비디아에 입사한 뒤 피지컬 AI 생태계 확장 관련 제품 마케팅을 주도해왔다. 황 이사는 지난 6월 황 CEO가 방한해 구 회장, 최태원 SK그룹 회장 등 주요 기업 총수들과 가진 ‘2차 깐부 회동’에도 동행했다. 지난 4월에는 여의도 LG트윈타워에서 류재철 LG전자 대표이사와 회동했다.

LG, 내년 1분기 ‘엔비디아 플랫폼’ 심은 휴머노이드 내놓는다···AI 동맹 강화

LG가 엔비디아와 ‘피지컬 AI’ 동맹을 기반으로 내년 1분기 휴머노이드 로봇을 내놓는다. 두 회사는 AI 팩토리와 모빌리티 분야의 협력 방안도 구체화했다. LG와 엔비디아는 13일(현지시간) 미국 캘리포니아 엔비디아 본사에서 전략적 사업협력 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다. 행사에는 구광모 ㈜LG 대표와 주요 계열사 최고경영자(CEO), 젠슨 ...

https://www.khan.co.kr/article/202608141000001

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