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본문 요약

제6·7대 동신대학교 총장을 지낸 김필식 학교법인 동강·해인학원 이사장이 지난 14일 별세했다.

유족으로는 장남인 이형석 동강·해인학원 상임이사, 차녀인 이주희 동신대 총장을 비롯해 1남 5녀가 있다.

장례는 동신대학교장으로 치러지며 빈소는 동신대 대정도서관 1층 동강홀에 마련됐다.

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김필식 전 동신대 총장 별세···18일 오전 10시 영결식

입력 2026.08.17 14:07

수정 2026.08.17 15:15

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  • 강현석 기자

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고 김필식 전 동신대 총장.

고 김필식 전 동신대 총장.

제6·7대 동신대학교 총장을 지낸 김필식 학교법인 동강·해인학원 이사장이 지난 14일 별세했다. 향년 83세.

김 이사장은 교육계는 물론 지역사회에서 실천하는 삶을 살아왔다는 평가를 받고 있다. 고인은 대한적십자사 최초의 여성지회장으로서 전남광주 기부 문화 확산에 앞장섰다.

대통령직속 지방이양추진위원회 위원, 광주시여성단체협의회장, 전남인재육성재단 이사 등을 맡으며 지역 발전에도 이바지했다. 동신중·동신고·동신여중·동신여고 학교법인인 동강학원 이사장, 동신대 학교법인인 해인학원 이사장도 맡아왔다.

김 이사장은 광주여고와 서울대 농가정학과를 졸업하고 고려대 교육대학원에서 석사학위를 받았다. 1988년부터 2008년까지 동강대 교수, 2010년부터 2018년까지 동신대 총장을 역임했다.

동신대 총장 시절 학생들과 독서클럽 활동을 함께하며 대학에 독서캠페인과 감사 캠페인을 정착시켰다. 총장 은퇴 후에도 익명으로 자비를 들여 저명 작가들을 초청해 지역민을 위한 무료 인문학 특강을 개최하며 지역 사회 독서문화 확산에도 참여해왔다.

2017년 동신대 개교 30주년을 앞두고 10억8000만원을 대학 발전기금으로 기부했다. 청조근정훈장과 국민훈장 동백장, 무등여성대상, 대한적십자사 광무장 금장, 대한민국을 빛낸 호남인상을 수상했다.

유족으로는 장남인 이형석 동강·해인학원 상임이사, 차녀인 이주희 동신대 총장을 비롯해 1남 5녀가 있다.

장례는 동신대학교장으로 치러지며 빈소는 동신대 대정도서관 1층 동강홀에 마련됐다. 영결식은 18일 오전 10시 동신대에서 열린다. 장지는 담양군 고서면 고읍리 선영이다.

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