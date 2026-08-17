이란, 종전 협상 중에도 확전 대비···“아직 본격적인 전쟁 시작 안 됐다고 봐”

도널드 트럼프 미국 대통령과 이란이 종전 협상을 벌이는 동안 이란 강경파가 군사력을 재정비하며 더 큰 전쟁에 대비해온 정황이 드러났다. 이란이 미국과의 협상 국면을 전쟁을 끝내기 위한 과정이 아니라 미·이스라엘의 추가 공격에 대비할 시간을 확보하는 수단으로 활용했다는 것이다.

월스트리트저널(WSJ)은 이란·아랍권 당국자들을 인용해 이란 최고지도자 모즈타바 하메네이와 강경파 지도부가 지난 6월 미국과의 양해각서(MOU) 체결 이후에도 전쟁이 끝날 것으로 기대하지 않았다고 16일(현지시간) 보도했다.

이란 지도부는 미국과 이스라엘이 협상을 통해 세계 경제에 가해지는 충격을 완화하는 동시에 추가 공격을 준비하고 있다고 의심한 것으로 전해졌다. 이에 이란도 협상 기간을 군사력과 안보 체계를 재정비하는 시간으로 활용했다는 것이다.

이란은 최근 두 달 동안 사실상 전시체제에 가까운 방향으로 국가 안보 시스템을 재편했다. 이슬람혁명수비대(IRGC)의 정규군에 대한 영향력을 확대하고, 이란·이라크전과 과거 국내 시위 진압에 참여했던 강경파 인사들을 군·안보 핵심 자리에 배치했다. 미사일과 무인기(드론) 생산도 늘렸다.

이달 들어서는 혁명수비대 사령관 아흐마드 바히디와 전 혁명수비대 사령관 모흐센 레자이 등이 핵심 안보 요직에 올랐다. 바히디 사령관은 적에 대한 “강력한 공격 작전”을 준비하라는 지시를 받은 것으로 알려졌다. 이 같은 강경파 인사는 이란이 단기간에 평시 체제로 복귀하기보다 장기적인 대치와 추가 충돌에 대비하고 있다는 신호라는 분석이 나온다.

이란 최고지도부는 혁명수비대와 정규군의 지휘체계 통합도 추진하고 있다. 미국과 이스라엘의 추가 공격에 대응하는 방어 능력을 강화하는 동시에 필요할 경우 선제 공격까지 가능한 지휘체계를 구축하려는 움직임으로 풀이된다.

테헤란의 한 국방 분석가는 WSJ에 “(이란 내부에) 아직 본격적인 전쟁은 시작되지 않았다는 인식이 널리 퍼져 있다”고 전했다. 지금까지의 충돌을 상대의 군사력을 단계적으로 약화한 뒤 더 큰 충돌로 넘어가기 위한 이른바 ‘살라미 전술’의 일부로 보고 있다는 설명이다.

이란의 전쟁 대비 움직임은 국경 밖에서도 포착됐다. 아랍권 정보당국에 따르면 혁명수비대는 예멘·이라크·레바논의 친이란 무장세력과 접촉하며 전선 확대 가능성에도 대비한 것으로 전해졌다. 예멘 후티 반군과 이라크 민병대 등을 활용해 홍해와 걸프 지역으로 전선을 확대하는 작전 방안도 논의된 것으로 알려졌다.

이란 지도부는 군사적 대비와 함께 내부 통제도 강화하고 있다. 외부의 군사 공격뿐 아니라 전쟁 장기화에 따른 경제난과 반정부 시위 가능성까지 염두에 두고 정보·치안 조직을 강화하고 있는 것으로 전해졌다.