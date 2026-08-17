이 대통령 “우리 민주당은 하나일 때 가장 강해…새 지도부 중심으로 똘똘 뭉치자”

이재명 대통령이 17일 열린 더불어민주당 전당대회에서 “우리 민주당은 하나일 때 가장 강했다”고 말했다.

이 대통령은 이날 대전 유성구 대전컨벤션센터에서 열린 민주당 전당대회 영상축사에서 “그동안은 민주당답게, 또 치열하게 토론하고 경쟁했지만 오늘부터는 새로운 지도부 중심으로 다시 하나로 똘똘 뭉쳐야 한다”며 이같이 말했다.

이 대통령은 “우리 민주당은 숱한 위기의 순간마다 당원 여러분의 헌신과 국민들의 신뢰를 바탕으로 더 강한 민주당으로 꾸준히 성장해왔다”고 말했다.

이 대통령은 “더 나은 나라를 바라는 저마다의 절박한 마음이 있기 때문에 민주당은 앞으로도 대한민국의 성장과 도약을 이끌, 더 강하고 유능한 정당으로 나아갈 것이 분명하다”고 말했다.

이 대통령은 “지난 1년의 여러 위기의 파고 속에서 우리는 오히려 대한민국의 잠재력과 가능성 그리고 큰 기회를 확인했다”며 “2026년 올해는 세계 어떤 나라도 대신할 수 없는 대체불가 대한민국의 담대한 꿈이 제대로 시작되도록 함께 만들어가자”고 말헀다.