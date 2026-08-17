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본문 요약

이재명 대통령이 17일 열린 더불어민주당 전당대회에서 "우리 민주당은 하나일 때 가장 강했다"고 말했다.

이 대통령은 "우리 민주당은 숱한 위기의 순간마다 당원 여러분의 헌신과 국민들의 신뢰를 바탕으로 더 강한 민주당으로 꾸준히 성장해왔다"고 말했다.

이 대통령은 "더 나은 나라를 바라는 저마다의 절박한 마음이 있기 때문에 민주당은 앞으로도 대한민국의 성장과 도약을 이끌, 더 강하고 유능한 정당으로 나아갈 것이 분명하다"고 말했다.

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이 대통령 “우리 민주당은 하나일 때 가장 강해…새 지도부 중심으로 똘똘 뭉치자”

입력 2026.08.17 14:36

수정 2026.08.17 14:37

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  • 심윤지 기자

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이재명 대통령이 15일 서울 종로구 세종문화회관에서 열린 제81주년 광복절 경축식에서 경축사를 하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령이 15일 서울 종로구 세종문화회관에서 열린 제81주년 광복절 경축식에서 경축사를 하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령이 17일 열린 더불어민주당 전당대회에서 “우리 민주당은 하나일 때 가장 강했다”고 말했다.

이 대통령은 이날 대전 유성구 대전컨벤션센터에서 열린 민주당 전당대회 영상축사에서 “그동안은 민주당답게, 또 치열하게 토론하고 경쟁했지만 오늘부터는 새로운 지도부 중심으로 다시 하나로 똘똘 뭉쳐야 한다”며 이같이 말했다.

이 대통령은 “우리 민주당은 숱한 위기의 순간마다 당원 여러분의 헌신과 국민들의 신뢰를 바탕으로 더 강한 민주당으로 꾸준히 성장해왔다”고 말했다.

이 대통령은 “더 나은 나라를 바라는 저마다의 절박한 마음이 있기 때문에 민주당은 앞으로도 대한민국의 성장과 도약을 이끌, 더 강하고 유능한 정당으로 나아갈 것이 분명하다”고 말했다.

이 대통령은 “지난 1년의 여러 위기의 파고 속에서 우리는 오히려 대한민국의 잠재력과 가능성 그리고 큰 기회를 확인했다”며 “2026년 올해는 세계 어떤 나라도 대신할 수 없는 대체불가 대한민국의 담대한 꿈이 제대로 시작되도록 함께 만들어가자”고 말헀다.

영문번역(English Translation)
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