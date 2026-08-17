신세계백화점, 역대 최대규모 ‘베이비페어’ 연다

“출생아 늘자 베이비 시장도 기지개”

신세계백화점이 출생아 수 증가와 자녀에게 아낌 없이 투자하는 소비 경향을 반영해 역대 최대 규모의 아동 장르 행사를 펼친다.

17일 신세계백화점에 따르면 오는 30일까지 전 점포에서 ‘베이비페어’를 열고 유모차와 카시트, 아기띠, 유·아동 패션 등 출산·육아에 필요한 상품을 대거 선보인다.

아동 브랜드 50여개가 참여해 인기 상품을 최대 40% 할인판매하고 신상품과 신세계에서만 만나볼 수 있는 단독 상품도 소개한다. 대표적으로 브라이텍스의 프리미엄 카시트, 싸이벡스의 유모차를 비롯해 프리미엄 아기띠 브랜드 아티포페 신제품도 준비했다.

사회관계망서비스(SNS)에서 인기를 끌고 있는 키즈 브랜드의 릴레이 팝업도 열린다. 부모와 아이가 함께 착용할 수 있는 주얼리 브랜드 루미플래닛은 강남점에서 이달 20일까지 행사를 진행한다.

또 유모차 브랜드 실버크로스는 센텀시티에서 20일까지, 키즈 완구 브랜드 노리터프로젝트는 대구신세계에서 23일까지 팝업을 연다.

가족 여행객을 겨냥해 오는 10월 출항하는 ‘디즈니 크루즈’ 여행 상품도 선보인다. 선상에서 디즈니 캐릭터를 만나고 다양한 공연과 액티비티를 즐길 수 있는 상품이다. 행사 기간 신백멤버스 가입 고객이 제휴카드로 아동 패션·잡화 장르에서 일정 금액 이상 구매할 경우 상품권을 증정한다.

신세계백화점 관계자는 “출생아 수가 증가하면서 유·아동 시장에도 새로운 활력이 나타날 것으로 기대하고 있다”면서 “역대급 행사를 통해 필요한 유아용품을 할인가에 구입하시기 바란다”고 말했다.

통계청에 따르면 올해 1분기 합계출산율은 0.95명으로 전년 동기 대비 14.8% 증가해 1981년 통계 작성 이래 1분기 기준 역대 최대 증가 폭을 기록했다.