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외국인 올레꾼도 제주 환경 지키는 ‘에코 여행’ 함께 한다

입력 2026.08.17 14:50

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제주올레, 제주 드림타워 복합리조트와 공동

17일부터 ‘제주올레 에코 여행’ 캠페인 운영

쓰레기 수거하거나 개인 다회용품 사용 인증

올레페이 3000원 충전권과 인증 배지 제공

제주 올레를 걷는 외국인들. 사단법인 제주올레 제공

제주 올레를 걷는 외국인들. 사단법인 제주올레 제공

제주 올레를 걷는 외국인 여행자들도 ‘에코 여행’에 동참할 수 있게 됐다.

(사)제주올레는 제주 드림타워 복합리조트와 함께 17일부터 제주를 찾는 외국인 도보여행자를 대상으로 ‘제주올레 에코 여행’ 캠페인을 시작한다고 밝혔다.

이번 캠페인은 올레길을 걸으며 쓰레기를 수거하는 ‘클린올레’와 개인용 다회용품을 사용하는 ‘BYO(Bring Your Own, 각자 가져오기)’ 등 두 가지로 구성된다.

‘클린올레’는 올레길을 걸으며 자발적으로 쓰레기를 수거하는 제주올레의 대표적인 환경 캠페인이다. 그동안 클린올레 완주 인증과 리워드는 내국인에게만 제공됐으나 최근 올레패스 글로벌 버전이 출시되면서 외국인도 앱을 통해 활동을 인증하고 리워드를 받을 수 있게 됐다.

참가자는 제주올레 공식 안내소에서 클린올레 쓰레기 봉투를 받은 뒤 올레길을 걸으며 쓰레기를 줍고 수거한 쓰레기를 클린하우스에 버리는 모습을 사진으로 남기면 된다.

BYO는 손수건이나 텀블러 등 다회용품을 지참하고 제주올레 길 한 개 코스 이상을 완주한 외국인 여행자가 참여할 수 있는 활동이다.

외국인 참가자는 두가지 활동 가운데 하나의 참여 기준을 충족한 뒤 제주올레 공식 안내소를 방문해 인증하면 올레페이 3000원 충전권과 인증 배지를 받을 수 있다. 올레페이는 올레패스 앱에서 사용할 수 있는 전용 결제 수단이다. 참가자들이 올레페이를 가맹점인 제주 지역 상점에서 이용할 경우 지역 상권 활성화에도 기여할 수 있을 것으로 기대된다.

‘제주올레 에코 여행’ 캠페인은 리워드 소진 시까지 진행된다.

‘제주올레 에코 여행’ 포스터. 사단법인 제주올레 제공

‘제주올레 에코 여행’ 포스터. 사단법인 제주올레 제공

(사)제주올레 안은주 대표는 “외국인 올레꾼들이 단순히 길을 걷는 데 그치지 않고, 제주 환경의 중요성에 공감하며 여행 과정에서 이를 직접 실천하는 계기가 되길 바란다”고 말했다.

한편 제주올레 길을 걷는 외국인 여행자는 꾸준히 증가하고 있다. 올해 상반기 제주올레 100㎞ 완주자 가운데 외국인은 1773명으로, 같은 기간 내국인 완주자 1382명보다 391명 많았다. 같은 기간 제주올레 길과 산티아고 순례길을 각각 100km 이상 걸은 여행자에게 발급하는 공동완주인증서 역시 외국인이 201명으로 총 발급자의 56%를 차지했다.

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