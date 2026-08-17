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외식부담 더 커졌다 “김밥 한 줄 평균 4000원 육박”

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본문 요약

최근 쌀, 계란, 김 등 김밥의 핵심 재료 가격이 크게 오르면서 김밥 한 줄 가격이 4000원에 육박하고 있다.

서울 지역 기준 김밥 한 줄 평균 가격은 지난해 12월 3723원에서 올해 1월 3800원으로 오른데 이어 5개월 만에 3838원으로 또 상승했다.

중동전쟁 장기화에 폭염과 폭우 등 이상기후 여파로 쌀을 비롯해 계란, 김 등 김밥을 싸는데 필요한 재료 가격이 외식 김밥의 원가를 끌어올리며 가격 상승을 이어가고 있어서다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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외식부담 더 커졌다 “김밥 한 줄 평균 4000원 육박”

입력 2026.08.17 15:00

  • 정유미 기자

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쌀·계란·김 등 재료값 급등…외식부담 갈수록 커져

마트 계란 1만원·시금치 6500원 직접 싸기도 겁나

지난 5월 서울의 한 김밥 판매점 가격표. 연합뉴스

지난 5월 서울의 한 김밥 판매점 가격표. 연합뉴스

“집에서 직접 김밥을 싸는 것 보다 사먹는 게 싸다는 건 옛말”

최근 쌀, 계란, 김 등 김밥의 핵심 재료 가격이 크게 오르면서 김밥 한 줄 가격이 4000원에 육박하고 있다.

17일 한국소비자원 가격정보종합포털 ‘참가격’에 따르면 지난 6월 기준 서울 지역에서 판매하는 김밥 한 줄 평균 가격은 3838원으로 1년 전보다 5.9% 올랐다. 소비자원이 대중적으로 소비 빈도가 높은 주요 8개 외식 품목의 가격 추이를 분석한 결과 김밥 가격이 가장 가파르게 오른 것이다.

다른 7개 품목의 경우 삼겹살은 같은 기간 4.3%, 칼국수는 3.6%, 냉면 2.8%, 삼계탕 2.8%, 비빔밥 2.7%, 자장면 2.1%, 김치찌개 1.8% 인상됐다.

서울 지역 기준 김밥 한 줄 평균 가격은 지난해 12월 3723원에서 올해 1월 3800원으로 오른데 이어 5개월 만에 3838원으로 또 상승했다. 중동전쟁 장기화에 폭염과 폭우 등 이상기후 여파로 쌀을 비롯해 계란, 김 등 김밥을 싸는데 필요한 재료 가격이 외식 김밥의 원가를 끌어올리며 가격 상승을 이어가고 있어서다.

실제 국가데이터처 소비자물가지수를 보면 지난 2분기 쌀 가격은 1년 전보다 13.2% 올랐다. 계란은 9.0%, 김은 2.5% 상승했다. 농축산물 가격이 오르면서 김밥 가격의 오름세는 확대되는 분위기다. 김밥 가격 상승률은 지난 6월 4.2%에서 7월에는 4.5%로 더 커졌다. 고물가 기조가 당분간 더 이어질 것으로 전망되면서 김밥 등 외식비 부담이 단기간에 완화되기가 쉽지 않을 것이라는 관측이 나오는 이유다.

주목할 점은 외식을 줄이고 집에서 직접 김밥을 말기도 쉽지 않다는 데 있다. 이날 대형마트 등에서 판매되는 김밥 재료를 보면 계란(30구)은 1만원대를 훌쩍 넘어섰고 당근은 1㎏(3~5개)에 4500원, 시금치는 200g에 6500원, 김밥용 단무지는 5000원이나 하는 등 1년 전에 비해 2배가량 올라 부담스럽기는 마찬가지다.

서울 일원동에 사는 김모주부(48)는 학원에 다니는 자녀들을 위해 유명 프랜차이즈점에서 김밥을 자주 구입했지만 한 줄에 5000원이 훌쩍 넘자 집에서 직접 만들기로 했다. 하지만 대형마트를 찾은 김씨는 또한번 놀랐다. 그는 “김과 햄, 맛살, 노란무, 우엉 등을 한데 모은 김밥 재료 세트가격이 6000~7000원대였는데 지금은 1만~1만5000원”이라면서 “외식가격도 너무 비싸고 장도 보기도 힘들고 삼시세끼를 준비할 때마다 한숨이 나온다”고 말했다.

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