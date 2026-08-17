축구협, 차기 감독 선임 과정 “최종 낙점자 이외, 아무 것도 공개하지 않는다”

대한축구협회가 남자 축구 국가대표팀 임시 감독 선임을 위한 서류 전형을 마치고 면접 절차에 들어간다.

축구협회는 17일 “지난 주말 임시 감독 및 코치진 공개 채용에 대한 서류 적격 심사와 결과 검수를 완료하고 지원자들에게 합격 및 불합격 여부를 통보했다”고 밝혔다.

서류 전형을 통과한 후보자들을 대상으로 이번 주 중 온라인 면접을 진행할 예정이다. 다만 후보자별 일정 조율에 따라 면접 일정은 일부 변경될 수 있다.

축구협회는 개인정보 보호와 현재 채용 절차가 진행 중인 점을 고려해 지원자 명단과 서류 전형 합격자 등 구체적인 내용은 공개하지 않기로 했다. 이날 일부 매체에서 서류 전형 탈락 후보자의 이름이 거론됐으나 협회는 관련 내용을 확인하지 않았다.

한국 대표팀은 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그에서 탈락한 뒤 홍명보 감독이 사퇴하면서 사령탑이 공석인 상태다. 정몽규 축구협회 회장도 물러난 가운데 협회는 지난달 24일 이사회를 열어 오는 9월부터 11월까지 대표팀을 맡을 임시 감독 선임 절차를 승인했다.

이번 선임은 대한체육회 국가대표 선발 및 운영 규정에 따라 공개채용 방식으로 진행되고 있다. 축구협회 전력강화위원 일부와 외부 위원으로 구성된 평가위원회가 지난 9일 접수를 마감한 뒤 지원 서류를 심사해 면접 대상자를 추렸다.

온라인 면접이 끝나면 평가위원회 평가를 토대로 우선 협상 순위를 정한 뒤 후보자와 협상에 들어간다. 축구협회는 이르면 이달 안에 임시 감독 선임을 마칠 계획이다.

새 임시 감독은 9월부터 11월까지 세 차례 A매치 기간에 걸쳐 총 6경기를 지휘한다. 한국은 9월 24일 에콰도르, 28일 우루과이와 맞붙고 10월 2일 베네수엘라, 6일 우즈베키스탄을 상대한다. 11월에도 두 차례 A매치가 예정돼 있다.

각 경기 장소와 킥오프 시간은 추후 발표된다.