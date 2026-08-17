청와대 “북·미 정상 우호관계, 대화로 이어져 한반도 평화 논의 기대”

청와대가 “북·미 정상 간 우호적인 관계가 의미 있는 북·미 대화로 이어짐으로써, 한반도에서 평화와 안정을 진전시키기 위한 논의가 개시되기를 기대한다”고 17일 밝혔다.

청와대 관계자는 도널드 트럼프 대통령이 올린 한·미 연합연습 관련 SNS 글을 두고 “긴밀한 한·미 공조 하에 페이스메이커로서 필요한 외교적 노력을 경주해나갈 것”이라며 이같이 말했다.

청와대 관계자는 “한·미 양국은 그동안 확고한 연합방위태세 유지와 연합연습 및 훈련에 대해 긴밀히 조율해 왔으며, 앞으로도 이와 관련한 구체사항에 대해 공조해 나갈 것”이라고 말했다.

청와대 관계자는 또 “이란에서의 휴전과 호르무즈 해협 자유 통항 회복을 위한 국제사회의 논의에 적극 참여해 왔다”며 “한반도 대비태세와 국내법 절차 등 제반 요인을 감안해 실질적, 군사적 기여 방안을 미측과 긴밀히 논의 중”이라고 말했다.

트럼프 대통령은 지난 16일(현지시간) 한·미 연합훈련을 축소하길 바란다면서 김 위원장과 좋은 관계를 맺고 있다고 밝혔다.

트럼프 대통령은 트루스소셜에 “김정은 위원장과 내가 매우 좋은 관계를 맺고 있는 점을 고려할 때, 오래전부터 미국이 한국과 연합 군사훈련에 참여하기로 동의해온 사실이 마음에 들지 않는다”며 “내가 취임한 이래 미국에 위협적이지 않고 미국을 존중해온 국가에 전적으로 부적절하고 적대적인 신호를 보내는 것”이라고 썼다.

트럼프 대통령은 “(훈련) 비용이 많이 들며 그 비용의 상당 부분을 여느 때와 마찬가지로 미국이 부담하고 있다”며 “이제 취소하기에는 너무 늦었다는 점을 감안해 헤그세스 (국방)장관에게 연합훈련 규모를 대폭 축소하라고 지시했다”고 했다.

트럼프 대통령은 이날 게시물에서 “다소 관련이 없는 이야기”라고 운을 떼며 미국·이란 전쟁에서 한국의 기여에 관한 언급을 했다. 트럼프 대통령은 최근 이재명 대통령에게 “이란의 비핵화 노력에 동참할 의향이 있는지를 물었지만 한국 측이 ‘사양하겠다(No thanks!)’고 답했다”고 전했다.