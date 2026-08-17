미·이란 ‘60일 협상시한’ 종료···양보 없는 강경 대응에 장기전 이어질까

미국과 이란의 종전 양해각서(MOU)에 따른 60일간 협상 시한이 17일(현지시간) 만료됐지만 양측 모두 협상에 대한 의지를 내보이지 않고 있다.

아바스 아라그치 이란 외교장관은 전날 텔레그램을 통해 “미국과 협상을 재개하기로 아직 결정하지 않았다”고 밝혔다. 그는 앞서 “미국이 MOU를 위반했고 전투가 재개됐으므로 연장될 필요가 있는 60일 휴전은 존재하지 않았다”고도 밝힌 바 있다.

미국과 이란은 지난 6월17일 14개 항으로 구성된 MOU를 체결했다. 이에 따라 양국은 모든 전선에서의 군사 작전 중단, 60일 동안 호르무즈 해협의 무료 통항 보장 등을 약속했다. 하지만 지난달 미국이 대이란 공습을 재개하고, 이란이 호르무즈 해협 재봉쇄를 선언하면서 MOU는 사실상 무너진 것으로 간주돼 왔다.

특히 호르무즈 해협 개방을 둘러싸고 양측의 공방은 지금까지 계속되고 있다. 트럼프 대통령은 지난 14일 “호르무즈 해협을 조만간 미국 영토로 선언하게 될 것”이라며 “우리가 원하지 않는 한 어떤 배도 (해협을) 통과할 수 없다”고 말했다. 이에 카젬 가리바바디 이란 외무차관은 “호르무즈 해협은 과거에도 이란의 것이었고, 현재도 이란의 것이며, 앞으로도 이란의 영토로 남을 것”이라고 엑스에 글을 올려 즉각 반박했다.

한편 이란과 오만은 호르무즈 해협 관리 방안에 관한 합의에 가까워진 것으로 전해졌다. 아라그치 장관은 호르무즈 해협 내 새로운 항로를 마련하기 위해 오만과 별도의 협정을 추진 중이라며 이는 미국과 논의와는 완전히 별개라고 강조했다.

협상 시한이 만료된 후 트럼프 행정부는 대이란 제재를 강화하는 등 경제적 압박을 이어갈 것으로 보인다. 스콧 베센트 미 재무장관은 지난 13일 뉴스맥스와 인터뷰에서 “(이란에 대해) 전례 없는 경제 제재 조치를 적용할 것”이라며 “이란 항구로 어떤 것도 들어가거나 나오지 못하게 하는 호르무즈 해협의 지속적인 봉쇄와 결합한 형태가 될 것”이라고 말했다.

하지만 일부 전문가들은 미국의 이 같은 경제적 제재가 이란의 협상 태도를 바꿀 수 있을지에 관해서는 회의적으로 보고 있다. 경제적 압박을 강화하는 것만으로는 수십년간 서방의 제재를 버텨온 이란을 협상 테이블로 끌어내기는 어렵다는 것이다. 미 재무부 해외자산통제국(OFAC) 비확산 담당 부국장을 지낸 케리 비초프는 “제재는 이란에 대한 압력을 높이고 핵 프로그램과 대리 세력의 활동에 더 큰 비용과 어려움을 초래할 수는 있지만, 제재만으로는 이란을 무너뜨릴 수 없을 것”이라고 반체제 매체 이란인터내셔널에 말했다.

양측이 협상에 나서기보다는 서로를 향한 강경 대응 입장을 내세우면서 지금과 같은 교착 상태는 이어질 것으로 보인다. 국제위기그룹의 이란 담당 선임분석가인 알리 바에즈는 “양측 모두 협상을 최종 타결할 준비가 제대로 돼 있지 않다”며 “양측 모두 며칠 또는 몇주 안에 상대방이 협상을 더 절실하게 원하게 될 것으로 보고 더 많은 것을 얻어낼 수 있을 것이라 믿고 있다”고 뉴욕타임스에 말했다.

오히려 이란의 강경파가 MOU를 불신하고 공세 확대에 대비해 왔다는 보도도 나왔다. 이란 강경파 지도부가 MOU 체결 이후 미국과 군사적 분쟁 확대에 대비한 계획을 세워왔다고 이란 관계자들을 인용해 월스트리트저널(WSJ)은 전했다. WSJ 보도에 따르면 이들은 지난 두 달간 이란 이슬람혁명수비대(IRGC) 정규군에 통제권을 확대하고, 이라크전과 내부 탄압의 경험이 있는 이들을 주요 요직에 임명했으며 미사일과 무인기(드론) 생산을 늘려왔다.