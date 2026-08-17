그림·부동산·음원, 주식처럼 ‘조각 투자’ 11월부터 시작

오는 11월부터 그림과 부동산, 음원 저작권 등의 지분·권리를 쪼개 주식처럼 사고 팔 수 있게 된다.

한국거래소는 지난 3일 ‘신종증권시장 개설 안내’ 설명회를 연 데 이어 오는 11월16일 유가증권시장 내 신종증권시장을 개설할 예정이라고 17일 밝혔다.

신종증권이란 기존 주식·채권 등과 달리 비정형적 권리를 증권화한 상품을 말한다. 그림, 부동산, 영화 제작, 음원 저작권 등 다양한 자산이나 권리를 나눠 여러 투자자가 투자하는 ‘조각 투자’ 상품이 대표적이다.

투자자는 증권사를 통해 주식과 유사한 방식으로 조각 투자 상품을 매매할 수 있다. 다만 정규시장(오전 9시∼오후 3시30분)에서만 거래가 가능하고 지정가 주문만 허용된다.

거래소는 오는 10월6일∼11월13일 총 6주간 모의시장을 열 계획이다. 다만 실제 시장 개설일은 금융당국의 상장 상품 승인 일정 등에 따라 변동될 수 있다.

앞서 거래소는 지난 2023년 12월 장내 신종증권시장 시범 운영을 혁신금융서비스로 지정받았지만 상장 상품 확보가 지연되면서 시장 개설을 미뤄왔다. 최근 장내에서 신종증권을 발행하려는 사업자가 등장하면서 거래소가 시장을 개설할 수 있게 됐다.

장내 신종증권시장에 상품을 상장하려는 발행인은 자기자본 20억원 이상, 만기까지 의무 보유 10억원(또는 5%) 이상 등 일정 요건을 갖춰야 한다. 상장 상품 역시 기준시가총액 30억원 이상, 상장증권 총수 10만 증권(또는 10만좌) 이상 등 요건을 충족해야 한다.

신종증권은 기존 전자증권 방식으로 발행·등록된다는 점에서 토큰증권과는 다르다. 토큰증권은 내년 2월4일부터 개정 전자증권법(토큰증권법) 시행에 따라 블록체인을 기반으로 한 장부 체계인 분산원장을 활용해 발행·관리된다.

심수빈 키움증권 연구원은 “2024년 이후 전반적으로 조각 증권 신규 상품 공급이 둔화됐다”며 “초기에는 투자자의 수요를 확보할 수 있는 상품의 공급과 이를 거래할 수 있는 유통시장 형성이 우선적인 과제”라고 말했다.