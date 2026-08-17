카드업계, 홈플러스에 고객 결제대금 지급 재개

카드업계는 홈플러스가 영업을 재개하자 카드대금 지급 보류를 해제했다.

17일 금융권에 따르면 카드사들은 홈플러스가 재개장한 지난 13일 전후로 대금 보류를 풀기로 결정했다.

카드업계는 지난달 중순 홈플러스가 전국 점포 영업을 중단하자 카드대금 지급을 보류해왔다.

보통 고객이 카드 가맹점(매장)에서 결제하면 카드사가 먼저 가맹점에 대금을 지급하고, 고객이 결제를 취소하면 고객에게 환불 대금을 먼저 지급한 후 가맹점에서 돌려받는다.

카드사는 홈플러스가 영업을 중단하자 결제 취소 건이 늘어날 것으로 예상하고 고객이 결제한 건도 홈플러스에 대금 지급을 보류해왔지만, 홈플러스가 영업을 재개하면서 결제대금을 다시 지급하기 시작한 것이다.

홈플러스 매출은 재개장 첫날인 지난 13일에 지난해 동기 대비 1.2% 늘어난 106억2800만원을 기록했다. 오프라인 매장 고객 수는 67개 점포 기준 1년 전보다 15% 증가했다.

다만 홈플러스로부터 정산받지 못한 납품업체가 일부 카드사 정산대금 채권에 대해 가압류를 신청하면서 일부 대금은 지급이 보류된 상황으로 전해졌다. 가압류 규모는 크지 않아 홈플러스 영업에 영향을 미칠 수준은 아닌 것으로 알려졌다.