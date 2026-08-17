아프고 갇히고 일 못 한다…취약계층 덮친 폭염·폭우

폭염·폭우와 같은 기후 재난이 기후위기 취약계층의 건강과 이동, 소득 활동 등 일상생활 전반을 위협하는 것으로 나타났다. 사회적으로 고립된 취약계층은 주로 가족과 친구에게 의지하는 것으로 조사돼 이들을 지원할 공적 체계 마련이 시급하다는 지적이 나온다.

장애인 16.9% “3주 이상 외출 못 했다”

17일 국회 기후에너지환경노동위원회 소속 박지혜 더불어민주당 의원실이 기후에너지환경부에서 받은 ‘기후위기 취약계층 실태조사 안내서’를 보면 지난해 기후위기 취약계층(폭염 조사 대상자)의 62%는 폭염으로 하루 이상 외출을 하지 않았다고 답했다.

이번 조사는 한국환경연구원 국가기후위기적응센터가 전국의 기후위기 취약계층 8240명을 대상으로 진행했다. 조사 대상에는 노인, 장애인, 영유아 가정, 1인 가구, 위험직업군 등 사회·생물학적 취약계층과 저소득층·주거취약자 등이 포함됐다. 센터는 이들을 폭염·한파·풍수해 등 재난 유형별로 나눠 피해 경험 등을 조사했고, 취약계층별로도 분석했다. 폭염 조사 대상자는 2866명, 한파 2749명, 풍수해 2625명이다.

장애인의 사회적 고립이 두드러졌다. 폭염 조사 대상 장애인의 80.1%는 폭염으로 하루 이상 외출하지 않았다고 답했다. 장기간 외출을 하지 않았다는 응답도 적지 않았다. 장애인의 8.6%는 3~4주, 8.3%는 한 달 이상 집 밖으로 나가지 못했다고 답했다. 외출이 줄고 사회 관계망이 단절되면 우울감을 느끼고, 고독사로 이어질 수 있다.

도움 청할 곳은 가족과 친구…복지 담당자 연락 4.2%에 그쳐

사회적 고립 상황에서 의지할 곳은 가족과 친구였다. 전체 폭염 조사 대상자의 62.2%가 가족과 연락했고, 친구와 연락했다는 응답도 21.2%였다. 반면 복지 담당자와 연락했다는 응답은 4.2%에 그쳤다. 가족·친구 등 사적 관계망에 의존해 위기를 버티고 있는 셈이다.

폭염은 의료비와 소득 감소 등 경제적 부담으로도 이어졌다. 전체 폭염 조사 대상자의 25%는 의료비용과 관련한 피해를 경험했다고 답했다. 온열·기저질환 등으로 건강에 문제가 생기면서 의료비 부담이 커진 것으로 풀이된다. 25.9%는 직장(근로)과 관련한 피해를, 9.8%는 생산물·자산 피해를 경험했다고 답했다.

특히 고온 환경에서 일하거나 야외에서 근무하는 위험직업군에서 경제적 피해가 컸다. 위험직업군의 46.1%는 소득 감소 등 직장(근로)에서 피해를 경험했다고 답했다. 업무 환경별로는 고온의 실내에서 일하는 노동자의 53.1%, 야외 노동자의 51%가 피해를 겪었다.

폭염 관련 정보가 충분하지 않았다는 응답도 나왔다. 전체 폭염 조사 대상자의 11.5%는 폭염 발생 및 대응 정보를 충분히 받지 못했다고 답했다. 2024년 기후위기 취약계층 실태조사에서도 폭염 관련 정보를 받지 못했다는 응답은 전체의 11%였다.

위험직업군, 폭염·폭우 경제적 피해 직격타

풍수해(호우·홍수·산사태)에서도 취약계층은 사회적 고립과 경제적 피해를 겪었다.

풍수해로 신체 거동이 불편했다는 응답은 전체 풍수해 조사 대상자의 25.6%였다. 장애인 집단에서는 54.7%로 절반을 넘어섰다. 풍수해로 외출하지 않았다는 응답은 노인(69.6%)과 장애인(68.4%)이 높았다. 폭염과 마찬가지로 고립 상황에서는 주로 가족(73.6%)이나 친구(14.2%)와 연락했다. 복지 담당자와의 접촉률은 2.7%였다.

경제적 피해에서는 직장 관련 피해(23.7%)가 가장 컸다. 이어 의료비용(17.8%), 생산물·자산 손해(13.8%) 순이었다. 특히 위험직업군에서는 직장 관련 피해를 경험했다는 응답이 42.2%에 달했다.

정보 접근에서도 격차가 나타났다. 전체 응답자의 11.7%는 풍수해 관련 정보를 충분히 받지 못했다고 답했다. 특히 1인 가구는 13.5%를 기록해 재난 정보를 접하는 데 상대적으로 취약한 것으로 나타났다.

실태조사에 참여한 전문가 그룹은 집단 인터뷰에서 “1인가구는 건강·경제 상황 등을 모니터링할 동거인이 없어 문제 상황에 대한 대응력도 떨어진다”며 “주거취약지역의 홀몸노인과 중장년 1인가구 등 사회적 관계망이 취약한 1인가구에 대한 지원이 시급하다”고 제언했다.