이스라엘 극우 장관 “가자지구서 매일 30~40명 사살해야···인간이라 할 수도 없어”

트럼프 행정부, 이스라엘에 군사작전 축소 요구 중 네타냐후 가자 공격강도 완화 방침에 공개적 반기 벤 그비르 장관, ‘인종청소’ 기반의 강제이주 주장

이스라엘 극우 정치인인 이타마르 벤 그비르 국가안보장관이 가자지구에서 매일 30~40명을 표적 살해해야 한다고 공개적으로 주장했다. 미국이 가자지구 평화안 이행을 압박하며 이스라엘의 군사작전 축소를 요구하는 가운데 나온 발언으로, 베냐민 네타냐후 총리보다 강경한 이스라엘 극우 세력의 입장이 다시 한번 드러났다는 평가가 나온다.

16일(현지시간) AP통신에 따르면 이날 벤 그비르 장관은 가자지구 인질이었던 롬 브라슬라프스키의 팟캐스트에 출연해 최근 가자지구 공격 강도가 낮아진 데 대해 네타냐후 총리와 의견이 다르다고 밝혔다. 그는 “총리와 의견이 다르다는 것은 비밀이 아니다”라며 가자지구에서 “매일 밤 30~40명을 제거하는 표적 암살을 해야 한다”고 말했다.

그러면서 “즉각적인 위협이 되는 사람들만 말하는 게 아니다. 그곳에는 살아갈 가치가 없는 사람들이 있다. 그들은 살아서는 안 된다. 인간이라고 할 수도 없는 이들”이라고 말하며 하마스 등 무장세력뿐 아니라 무차별적인 민간인 살해까지 두둔하는 듯한 발언을 이어갔다.

벤 그비르 장관은 가자지구에서 팔레스타인인들을 강제 이주시키고 이스라엘 정착촌을 다시 건설해야 한다고도 주장했다. 그는 “가자지구 전체가 우리의 것”이라며 과거 이스라엘 정착촌이 철거된 가자지구 남부의 구시 카티프 지역뿐 아니라 가자지구 전역에 정착촌을 건설하고 팔레스타인인들의 이주를 장려해야 한다고 말했다. UN은 특정 집단을 폭력이나 위협 등으로 강제로 몰아내 특정 지역을 동질적인 민족 구성으로 바꾸는 행위를 ‘인종청소’로 설명한다. 국제형사재판소(ICC) 로마규정은 민간인의 강제이주·추방을 전쟁범죄 및 반인도적 범죄로 규정하고 있다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 가자지구 평화안을 추진하면서 이스라엘군을 향해 가자지구 작전 축소를 요구하고 있다. 트럼프 행정부의 구상은 하마스가 단계적으로 무장을 해제하는 동시에 이스라엘군이 공격을 중단하고 가자지구에서 철수하는 내용을 담고 있다. 네타냐후 총리는 트럼프 대통령이 최근 하마스와 합의했다고 발표한 무장해제 합의에 반발하며 가자 평화안을 거부하면서도, 트럼프 대통령의 입장을 고려해 가자 군사작전의 강도를 낮추는 듯한 모습을 보이고 있다.

벤 그비르 장관은 네타냐후 연립정부 내에서도 대표적인 극우 인사로 꼽힌다. 다만 그는 안보 내각의 일원이지만 이스라엘군에 직접 군사작전을 명령할 권한은 없다. 대신 경찰과 교정당국을 관할하며 연립정부 내에서 상당한 정치적 영향력을 행사하고 있다.