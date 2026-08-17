거제·통영에 또 ‘국가소방동원령’, 지난주 극한폭염 이어 이번엔 극한호우 탓

경남 거제와 통영에 17일 기록적인 폭우가 쏟아지면서 산사태로 1명이 숨지는 등 피해가 속출했다. 지난주 폭염에 따른 가뭄으로 급수 지원을 위한 국가소방동원령이 내려졌던 경남에는 이번엔 호우 대응을 위한 동원령이 발령됐다. 정부는 경남 등 남부지역에 특별교부세 30억원 지원을 결정하는 등 피해 수습에 나섰다.

경남소방본부에 따르면 이날 오전 4시32분 거제 옥포동 한 아파트 뒷산에서 산사태가 발생해 토사가 아파트 1·2층을 덮쳤다. 1층 내부에서 인근 조선소 노동자인 20대 남성이 심정지 상태로 발견돼 병원으로 옮겨졌지만 끝내 사망했다.

오전 5시3분쯤 통영시 산양읍 곤리도에서도 산사태로 토사가 주택으로 쓸려가면서 60대 여성이 하반신까지 매몰됐다가 구조됐다. 이들 지역 곳곳에선 건물이 침수되고 시내 상점 유리창이 깨지는가 하면, 거센 물살에 도로 아스팔트가 뜯겨나가는 피해가 이어졌다. 상수관로가 파손되고 정전이 일어나기도 했다. 행정안전부가 이날 전국에서 집계한 호우 관련 인명 피해는 오후 5시 기준 사망 1명, 부상 4명이다.

거제에는 이날 들어 오후 5시까지 내린 비가 636.3㎜에 달했다. 거제 일강수량 신기록이자 전국 97개 종관기상관측지점 가운데 역대 세 번째로 많은 양이다. 거제보다 하루 강수량이 많았던 사례는 2002년 8월31일 태풍 루사가 상륙했을 당시 강릉 870.5㎜와 대관령 712.5㎜뿐이다.

거제엔 오전 1시32분부터 1시간 동안 124.5㎜ 극한 호우가 내렸다. 시간당 강수량으로는 거제 역대 최고 기록이다.

통영 역시 일강수량과 시간당 강수량 모두 역대 최고 기록을 썼다. 이날 오후 5시까지 일강수량이 451.9㎜로 집계됐다.

이날 거제 지역 양대 대형 조선소인 삼성중공업과 한화오션도 휴일 특근 예정이던 노동자들에게 출근하지 말고 대기할 것을 통보했다. 이번 집중호우로 삼성중공업 일부 도크가 침수된 것으로 전해졌다.

소방청은 이날 오전 국가소방동원령을 발령하고 거제와 통영에 소방력을 집중적으로 투입했다. 경남소방 인력 361명과 지원인력 26명 등 총 387명과 장비 84대가 동원됐다. 중앙119구조본부도 인력 47명과 장비 13대를 투입했다. 현장에서 배수와 복구 지원, 현장 안전조치를 지속할 방침이다.

행정안전부는 이날 오전 6시 호우 대응을 위한 중앙재난안전대책본부 1단계를 가동했다. 중대본은 호우 피해 지역인 전남광주·부산·경남에 특별교부세 30억원과 재난구호사업비 4000만원을 지원하기로 결정했다. 지원금은 파손된 도로와 하천 등 공공시설 응급 복구와 이재민 구호, 피해 주민 생활 안정 지원에 쓰인다.