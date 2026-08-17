[속보]폭우에 통영TG 인근 고속도로 토사 쏟아져···북통영IC 우회해야

17일 통영대전고속도로 통영요금소(TG) 주변 대전 방향 차량 통행이 통제되고 있다.

한국도로공사에 따르면, 이날 오후 4시 현재 통영TG 접근 차로를 전면 차단한 채 인근 비탈면에서 쏟아진 토사를 치우는 긴급 복구 작업이 진행되고 있다.

통영TG 및 통영IC 통행이 어려운 상황이므로 북통영IC로 우회할 것을 도로공사는 권고했다.

현재 경남 통영 409㎜, 거제 577㎜ 등 많은 비가 내린 상황이다.