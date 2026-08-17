경남 거제에 호우주의보···창원 등 3곳 호우주의보 해제

기상청은 17일 오후 4시를 기해 경남 거제에 호우주의보를 발효한다고 밝혔다.

현재 통영, 거제, 고성 등 3개 시군에 호우주의보 발효 중이다.

호우주의보는 3시간 강우량이 60㎜ 또는 12시간 강우량이 110㎜ 이상으로 예측될 때 내려진다. 우산으로 비를 다 막기 어려울 정도이며, 계곡이나 하천 물이 불어날 수 있어 유의가 필요하다.

창원·사천·남해에는 호우주의보가 해제됐다.