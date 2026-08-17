돌연 ‘한·미 연합훈련 축소’ 카드···트럼프의 진짜 속내는

도널드 트럼프 미국 대통령이 16일(현지시간) 돌연 ‘한·미 연합훈련 축소’를 지시했다. 김정은 북한 국무위원장과의 관계가 우호적이고 훈련 비용 부담이 크다는 점을 이유로 들었다.

하지만 북·미 관계 개선 무드가 전혀 조성되지 않은 데다, 미·이란 전쟁 장기화로 정치적 부담이 커진 가운데 나온 돌출 행동이어서 중간 선거를 위한 국면 전환용이라는 관측이 나온다. 또 한국 정부를 압박해 대미 투자 3500억달러(약 495조원)의 집행을 앞당기려는 의도라는 분석도 나온다.

트럼프 대통령은 16일(현지시간) 트루스소셜에 “나는 미국이 오래전 한국과의 합동 군사훈련에 참여하기로 합의한 사실이 만족스럽지 않다”면서 “취소하기에는 너무 늦었다는 점을 고려해 피트 헤그세스 국방장관에 연합 훈련을 대폭 축소하라고 지시했다”고 밝혔다. 그가 언급한 한·미 연합훈련은 한국 시간으로 17일로 시작된 ‘을지자유의 방패’(UFS)다. 트럼프는 훈련 개시를 수 시간 앞둔 때 글을 올렸다.

트럼프는 “이 훈련은 비용이 많이 들 뿐 아니라 내가 대통령으로 있는 동안 존중을 보여준 국가(북한)에 대해 완전히 부적절하고 적대적인 신호를 보낸다”며 김 위원장과 “매우 좋은 관계”라고 강조했다. 그러면서 “훈련 비용 상당 부분을 미국이 내고 있다”는 그간의 주장을 되풀이하기도 했다.

트럼프 대통령의 발언은 11월 중간선거를 앞두고 국내 여론이 급속도로 악화한 가운데 나왔다. 6개월째 출구를 찾지 못하고 있는 미·이란 전쟁과 호르무즈 해협 봉쇄로 유가 및 물가도 고공행진 중이다. 여기에 지난달 트럼프 대통령이 주도한 ‘가자지구 평화구상’은 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리의 거부로 벽에 부딪혔다.

하지만 북한을 협상 테이블에 끌어낼 가능성은 크지 않다. 미 싱크탱크 스팀슨센터 산하 ‘38노스’의 제니 타운 국장은 “트럼프 재집권 이후 줄곧 원해온 대북 외교 기회를 위한 더 큰 시도의 일환일 수 있다”면서도 “즉흥적인 방식 때문에 북한에 큰 인상을 주기는 어려울 것”이라고 로이터에 말했다.

트럼프 대통령의 속내는 한국 정부를 향한 메시지에서 엿볼 수 있다. 그는 게시물 말미에 “다소 관련이 없을 수 있다”면서 “최근 한국 대통령에게 이란의 비핵화에 함께할 의향이 있는지 물었고 그들은 ‘사양하겠다’고 답했다”고 적었다.

트럼프 1기 행정부에서 일했던 한 관계자는 한국이 지난해 약속한 대미 투자가 속도를 내지 못하는 데 대한 불만이 작용했을 것이라고 로이터통신에 말했다. 블룸버그통신도 트럼프 대통령의 이번 지시가 한국 정부의 대미 투자 지연에 있을 것이라고 해석했다. 한·미 양국은 지난해 한국이 대미 투자를 하는 조건으로 미국이 한국에 부과하는 상호관세를 25%에서 15%로 낮추기로 합의했다.

미 야권에서는 한·미 동맹 훼손을 우려하는 목소리가 커지고 있다. 한국계인 민주당 소속 앤디 김 상원의원(뉴저지)은 엑스에 성명을 내고 “트럼프 대통령의 게시물은 한국과 관계를 경시하는 것으로 비칠까 우려스럽다”고 비판했다. 같은 당 마크 켈리 상원의원(애리조나)도 “연합훈련을 무력화하는 것은 근시안적인 실수”라고 목소리를 높였다. AP통신은 이날 트럼프의 연합훈련 축소 지시를 “적대국 지도자의 편을 들면서 동맹국에 맞서는 듯한 태도를 보인 가장 최신 사례”라고 평가했다.