창간 80주년 경향신문

국민연금의 이스라엘 전쟁 국채 매입

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

국민연금의 이스라엘 전쟁 국채 매입

입력 2026.08.17 18:10

구글 선호 매체로 추가
검열에 반대하는 예술인 연대가 지난 5월19일 서울 여의도 퐁피두센터 한화 앞에서 ‘한화의 아트워싱 규탄 긴급집회’를 열고 이스라엘 방산기업과의 협력 중단을 요구하고 있다. 사진 홍지영

검열에 반대하는 예술인 연대가 지난 5월19일 서울 여의도 퐁피두센터 한화 앞에서 ‘한화의 아트워싱 규탄 긴급집회’를 열고 이스라엘 방산기업과의 협력 중단을 요구하고 있다. 사진 홍지영

작가라면 누구나 자신의 작품이 널리 읽히길 바랄 것이다. 그런데 ‘밀레니얼 세대의 목소리’로 불리며 세계적 작가로 떠오른 아일랜드 소설가 샐리 루니는 2021년 뜻밖의 결정을 내렸다. 세 번째 장편소설을 히브리어로 출간하자는 이스라엘 출판사 제안을 거절한 것이다. 그는 팔레스타인인의 권리를 지지하지 않는 출판사와는 협력할 수 없다며 ‘BDS 운동’에 동참한다는 뜻을 밝혔다. BDS는 보이콧(Boycott)·투자 철회(Divestment)·제재(Sanctions)의 약자로, 이스라엘의 팔레스타인 불법점령·인종차별·대량학살에 항의하기 위한 국제적 연대 운동이다.

BDS 운동은 국내에서도 이어져왔다. ‘팔레스타인과 연대하는 한국 시민사회 긴급행동’은 2024년 3월 HD현대건설기계의 굴착기가 이스라엘의 팔레스타인 주민 가옥 파괴에 쓰이고 있다고 항의했고, 올해 5월엔 장수 음료 ‘피크닉’ 등에 들어가는 이스라엘산 원재료 사용을 중단하라고 매일유업에 요구했다.

BDS 운동은 묻는다. 중립적으로 보이는 이스라엘과의 경제적 거래가 실은 이스라엘의 전쟁범죄를 묵인하거나 뒷받침하는 것은 아닌가. 민간기업이 주로 받아온 이 질문을 이제 국민연금이 받게 됐다. 국민연금이 2023년 10월 가자지구 전쟁 발발 뒤 이스라엘이 전쟁 자금 조달을 위해 발행한 국채를 수백억원어치 매입했다는 사실이 지난 12일 독립언론 ‘참세상’ 보도로 알려지면서다. 국민연금은 위탁운용사가 매입했고, 채권 투자 벤치마크(기준지수)에 이스라엘 국채도 들어와 있어 투자했을 뿐이라고 설명했다.

국민연금이 이스라엘의 전쟁을 지원하려는 명백한 의도를 갖고 ‘전쟁 국채’를 사진 않았을 것이다. 하지만 환경·사회·지배구조(ESG)를 고려한다는 국민연금 책임투자 원칙이 위탁운용 과정에서 제대로 관철되지 않았다는 비판은 피하기 어렵다. 인권침해를 이유로 이스라엘 정부를 투자 대상에서 뺀 덴마크 연기금이었다면 전쟁 국채 매입은 불가능했을 것이다. 한국작가회의 자유실천위원회는 14일 ‘국민연금은 학살에 투자하지 말라’는 성명을 내고 이렇게 적었다. “노년의 삶을 위해 평생 납부한 돈이, 어린이를 포함한 수만명의 목숨을 앗아간 전쟁의 비용으로 쓰이고 있다.”

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글