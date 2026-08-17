작가라면 누구나 자신의 작품이 널리 읽히길 바랄 것이다. 그런데 ‘밀레니얼 세대의 목소리’로 불리며 세계적 작가로 떠오른 아일랜드 소설가 샐리 루니는 2021년 뜻밖의 결정을 내렸다. 세 번째 장편소설을 히브리어로 출간하자는 이스라엘 출판사 제안을 거절한 것이다. 그는 팔레스타인인의 권리를 지지하지 않는 출판사와는 협력할 수 없다며 ‘BDS 운동’에 동참한다는 뜻을 밝혔다. BDS는 보이콧(Boycott)·투자 철회(Divestment)·제재(Sanctions)의 약자로, 이스라엘의 팔레스타인 불법점령·인종차별·대량학살에 항의하기 위한 국제적 연대 운동이다.

BDS 운동은 국내에서도 이어져왔다. ‘팔레스타인과 연대하는 한국 시민사회 긴급행동’은 2024년 3월 HD현대건설기계의 굴착기가 이스라엘의 팔레스타인 주민 가옥 파괴에 쓰이고 있다고 항의했고, 올해 5월엔 장수 음료 ‘피크닉’ 등에 들어가는 이스라엘산 원재료 사용을 중단하라고 매일유업에 요구했다.

BDS 운동은 묻는다. 중립적으로 보이는 이스라엘과의 경제적 거래가 실은 이스라엘의 전쟁범죄를 묵인하거나 뒷받침하는 것은 아닌가. 민간기업이 주로 받아온 이 질문을 이제 국민연금이 받게 됐다. 국민연금이 2023년 10월 가자지구 전쟁 발발 뒤 이스라엘이 전쟁 자금 조달을 위해 발행한 국채를 수백억원어치 매입했다는 사실이 지난 12일 독립언론 ‘참세상’ 보도로 알려지면서다. 국민연금은 위탁운용사가 매입했고, 채권 투자 벤치마크(기준지수)에 이스라엘 국채도 들어와 있어 투자했을 뿐이라고 설명했다.

국민연금이 이스라엘의 전쟁을 지원하려는 명백한 의도를 갖고 ‘전쟁 국채’를 사진 않았을 것이다. 하지만 환경·사회·지배구조(ESG)를 고려한다는 국민연금 책임투자 원칙이 위탁운용 과정에서 제대로 관철되지 않았다는 비판은 피하기 어렵다. 인권침해를 이유로 이스라엘 정부를 투자 대상에서 뺀 덴마크 연기금이었다면 전쟁 국채 매입은 불가능했을 것이다. 한국작가회의 자유실천위원회는 14일 ‘국민연금은 학살에 투자하지 말라’는 성명을 내고 이렇게 적었다. “노년의 삶을 위해 평생 납부한 돈이, 어린이를 포함한 수만명의 목숨을 앗아간 전쟁의 비용으로 쓰이고 있다.”