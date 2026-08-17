여성 운동선수의 신체를 근접 촬영한 쇼트폼(짧은 동영상)이 유튜브 등 플랫폼에서 기승을 부리고 있다. 육상 등 주로 신체에 밀착되거나 짧은 운동복을 입는 종목 선수들이 대상이 되고 있다고 한다. 명백히 여성 선수를 성적 대상화하려는 의도를 담은 영상들이다. 본인 의사에 반해 성적 수치심을 유발하고 여성 선수의 인격권을 침해하는, 절대 있어서는 안 될 일이다.

17일 유튜브에 올라와 있는 쇼트폼 ‘주목받는 ○○○○’은 언더웨어형 운동복을 입고 시상대에 선 한 여고생 육상선수를 근접 촬영한 영상이다. 영상에는 선수 신체에 대한 품평, 음담패설 등을 담은 댓글이 줄줄이 달려 있다. 이런 쇼트폼 다수는 특정 부위를 클로즈업하거나 카메라가 신체를 훑듯이 ‘슬로모션’으로 편집된 영상들이다. 선수의 성취나 경기 장면을 전달하려는 게 아니라 여성 선수의 신체를 상품화해 조회수 수익을 올리려는 의도라고 볼 수밖에 없다. 인격권 침해임은 물론 미성년 선수의 경우 아동·청소년성보호법에 저촉될 소지도 있다.

해외에선 이미 여성 선수를 성적으로 대상화하는 영상을 막기 위한 움직임이 시작됐다. 유럽육상연맹·유럽방송연맹은 지난 6월 특정 신체 부위를 오래 비추는 장면 등을 지양하는 중계 가이드라인을 발표했다. 일본체조협회는 2004년 일반 관중의 선수 촬영을 원칙적으로 금지했고, 일본육상경기연맹은 최근 망원렌즈 사용 금지 등 대책을 내놨다.

대한육상연맹은 지난달 홈페이지에 유럽의 가이드라인을 올리고 중계 시 참고해달라고 했다. 자체 지침 마련도 검토하고 있다고 한다. 다만 지침만으론 관중석에서 촬영하는 유튜버 등을 막는 데 한계가 있어 일본처럼 관중석 촬영 금지 같은 강화된 대책도 검토해야 한다. 동시에 여성 선수를 성적 대상화한 영상이 확산되지 않도록 플랫폼들이 적극적으로 살피고 삭제하는 자율 규제도 강화할 필요가 있다.