[속보] 김민석 “민주당 바꾸겠다…언어·정책·태도·문화진화할 것”…신임 대표 연설

김민석 더불어민주당 신임 대표가 17일 “유능한 민생 중심 다수 정당이 되겠다”며 “대통령과 정부를 지원하는 전면 협력의 창조적 수평 관계를 만들 것”이라고 밝혔다.

김 대표는 이날 대전컨벤션센터에서 열린 전당대회에서 당선된 뒤 수락 연설에 나서 “내 몸처럼 사랑하는 민주당이어서 명예롭고, 1인1표 당원 주권 정당의 첫 선택이라 역사적이고, 평생 스승 김대중의 뒤를 이어 감격이고, 평생 동지 이재명의 길을 이어 뿌듯하고, K-황금시대 사명이 있어 막중하다”며 이같이 밝혔다.

김 대표는 “민주당을 바꾸겠다”며 “언어도 정책도 태도도 문화도 진화할 것”이라고 했다. 그는 “ABC에서 시작하겠다”며 먹고 사는 민생 정치(Affordablity), 크고 넓은 덧셈·확장 정치(Broad), 유능한 정치(Competency)를 민주당의 ABC라고 했다.

김 대표는 “당·청 관계, 당·정 관계는 국정의 중심인 대통령과 정부를 지원하는 전면 협력의 창조적 수평 관계가 될 것”이라며 “당은 이재명 대통령과 국민 주권정부의 성공을 위해 뛸 것”이라고 밝혔다. 또 김 대표는 “그 성공을 위해 토론하고 직언하고 방패가 되고 민심 창구가 될 것”이라고 도 말했다.

김 대표는 “앞으로 더 큰 내우외환의 풍파가 몰아닥칠 것”이라며 “몇십 년간 쌓아온 인내와 작은 지혜로 내우외환을 동지들과 함께 신임 지도부와 함께 반드시 돌파해낼 것”이라고 말했다.

김 대표는 끝으로 “황금시대로 함께 가자”며 낙오 없이, 소외 없이, 차별 없이 함께 가자“고 말했다.