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‘석패’ 정청래 “이번엔 조직이 너무 셌다…졌지만 우리의 가치와 열정은 지지 않아”

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본문 요약

더불어민주당 당대표 선거에서 고배를 마신 정청래 의원이 17일 "우리는 숫자로 졌지만 우리의 가치와 우리의 열정은 지지 않았다"고 밝혔다.

정 의원은 "아까 당선된 순간 김 후보에게 진심으로 축하한다는 인사말을 건넸다. 송영길 후보에게도 위로의 말씀드린다"며 "그동안 보여줬던 당원과 지지자들의 눈물겨운 정청래 지지와 사랑, 전국 방방곡곡에서 '알정찍'을 외쳐주신 당원들께 깊이 감사드린다"고 말했다.

정 의원은 "조직은 바람을 이기지 못한다"며 "그런데 이번에는 그 조직이 너무나 셌나 보다"라고 말했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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‘석패’ 정청래 “이번엔 조직이 너무 셌다…졌지만 우리의 가치와 열정은 지지 않아”

입력 2026.08.17 19:50

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더불어민주당 당대표에 당선된 김민석 의원(오른쪽)이 17일 대전 컨벤션센터에서 열린 제3회 더불어민주당 정기 전국당원대회에서 정청래 의원과 포옹하고 있다. 공동취재사진

더불어민주당 당대표에 당선된 김민석 의원(오른쪽)이 17일 대전 컨벤션센터에서 열린 제3회 더불어민주당 정기 전국당원대회에서 정청래 의원과 포옹하고 있다. 공동취재사진

더불어민주당 당대표 선거에서 고배를 마신 정청래 의원이 17일 “우리는 숫자로 졌지만 우리의 가치와 우리의 열정은 지지 않았다”고 밝혔다.

정 의원은 이날 대전 유성구 대전컨벤션센터에서 열린 민주당 전당대회당대표 선거에서 석패한 후 취재진과 만나 “전당대회 기간 열심히 경쟁하고 치열하게 싸웠다. 그런데 우리는 졌다”며 이같이 말했다.

정 의원은 “아까 당선된 순간 김 후보(김민석 신임 당대표)에게 진심으로 축하한다는 인사말을 건넸다. 송영길 후보에게도 위로의 말씀드린다”며 “그동안 보여줬던 당원과 지지자들의 눈물겨운 정청래 지지와 사랑, 전국 방방곡곡에서 ‘알정찍’을 외쳐주신 당원들께 깊이 감사드린다”고 말했다.

정 의원은 “조직은 바람을 이기지 못한다”며 “그런데 이번에는 그 조직이 너무나 셌나 보다”라고 말했다. 그러면서 “명사수는 바람을 계산하지 않고 활을 쏜다”며 “제가 명사수가 되지 못해 여러분께 한없이 죄송하다”고 했다.

정 의원은 “강물이 바다를 포기 않듯이 제가 주장한 4통(김대중·노무현·문재인·이재명 대통령) 통합, 범민주진보 통합과 연대, 개혁의 깃발은 한시도 내릴 수 없다”며 “더 높이 개혁 깃발을 올리고 전진해야 할 것”이라고 말했다.

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