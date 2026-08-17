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8·17 더불어민주당 전당대회에서 김민석 신임 대표가 선출된 배경에는 이번 당대표 선거에 처음 도입된 선호투표제 변수가 크게 작용했다는 분석이 나온다.

소병훈 중앙당 선거관리위원장은 이날 대전 유성구 대전컨벤션센터에서 "당대표 선거는 1차 투표에서 과반수 득표자가 나오지 않았다"며 "당규 및 당직 선출 규정에 따라 1차 경선 결과는 공개하지 않겠다"고 밝혔다.

선호투표제를 적용한 득표 결과 김 신임 대표는 54.08%를, 정 의원은 45.92%를 얻었다.

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과반 못 넘은 김민석 당선, 결국 선호투표제가 변수됐다

입력 2026.08.17 19:51

  • 김송이 기자

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더불어민주당 김민석 신임 당대표가 17일 대전시 유성구 대전컨벤션센터에서 열린 더불어민주당 제3차 정기전국당원대회에서 당기를 흔들고 있다. 공동취재사진 사진 크게보기

더불어민주당 김민석 신임 당대표가 17일 대전시 유성구 대전컨벤션센터에서 열린 더불어민주당 제3차 정기전국당원대회에서 당기를 흔들고 있다. 공동취재사진

8·17 더불어민주당 전당대회에서 김민석 신임 대표가 선출된 배경에는 이번 당대표 선거에 처음 도입된 선호투표제 변수가 크게 작용했다는 분석이 나온다. 선호투표제 적용 결과 김 대표는 득표율 54.08%를 얻어 45.92%를 얻은 정청래 의원을 누르고 당선됐다.

소병훈 중앙당 선거관리위원장은 이날 대전 유성구 대전컨벤션센터에서 “당대표 선거는 1차 투표에서 과반수 득표자가 나오지 않았다”며 “당규 및 당직 선출 규정에 따라 1차 경선 결과는 공개하지 않겠다”고 밝혔다. 선호투표제를 적용한 득표 결과 김 신임 대표는 54.08%를, 정 의원은 45.92%를 얻었다. 선관위는 1차 투표에서 3위로 집계된 송영길 의원의 득표 결과는 공개하지 않았다.

이번 민주당 전당대회 당대표 선거에 처음 도입된 선호투표제는 유권자가 1·2·3위 순위를 모두 정해 기입하고, 과반 득표자가 나오지 않는다면 3위 후보를 1순위로 선택한 유권자의 2순위 표를 1·2위 후보자에게 배분해 최종 승자를 가리는 방법이다.

김 의원은 호남에서 정 의원과 20%포인트가 넘는 표차를 보이며 과반 가능성을 높였지만 수도권과 국민여론조사에서 상당 부분 따라잡히며 최종 1차 투표에선 과반을 점하지 못했다. 득표 계산에 30%가 반영된 국민여론조사 결과 김 의원은 49.30%를 얻어 정 의원(50.70%)에게 소폭 뒤처졌다. 결국 선호투표제가 실시되면서 송 의원을 지지했던 표를 흡수한 것이 승리에 결정적인 요인으로 작용했다.

민주당은 당대표 선출에 처음으로 선호투표제를 도입하기로 하며 내홍을 겪었다. 전당대회준비위원회(전준위)는 지난달 7일 선호투표제 시행을 결정했다. 경선 과열이 우려되고 별도의 결선투표를 여는 것보다 효율적이라는 이유에서였다.

선호투표제가 김 의원 측에 유리하다는 분석이 나오면서 친정청래계의 반발이 이어졌다. 김영환·문정복 의원 등은 “당헌·당규 위반”이라고 지적했고, 전준위 결정을 의결할지 여부를 두고 최고위가 취소되는 등 계파 간 갈등이 반복됐다. 결국 친청계인 이성윤 당시 최고위원이 경선 규칙 변경에 반발하며 최고위원에서 사퇴한 뒤 경선 규칙이 확정됐다.

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