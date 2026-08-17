[오항녕의 독사관견 讀史管見]같은 이름, 다른 역사

어떤 사회를 이해하는 데는 그 사회의 역사와 경험을 아는 것이 첫걸음이다

실록이란 같은 이름을 가졌지만, 한국·중국·베트남서 각각 다르게 펼쳐졌던 실록의 역사적 양상과 숙명

세 나라의 실록 연구가 더 깊어지고, 서로의 문화·전통에 대한 이해가 평화와 우호로 이어졌으면 좋겠다



이번 여름 부산에서 제48차 유네스코 세계유산위원회가 열렸다. 한국은 유네스코 ‘세계의 기억’에 등록된 문화유산이 많은데, 그중 <조선왕조실록>이 대표적이다. 국립실록박물관과 부산시립박물관 공동으로 ‘만세(萬世)에 전하노니’라는 실록 전시회를 열었고, 40도에 육박하는 날씨에도 불구하고 시민들의 발걸음이 이어졌다.



이 전시는 국가기록원(태백산본), 규장각(정족산본), 국립실록박물관(오대산본)에 보관된 실록을 한자리에서 볼 수 있는 드문 기회였다. 전시회와 함께 동아시아 실록의 전통을 비교하는 국제학술회의가 열렸는데, 한국·중국·베트남의 전문 학자들이 각국의 역사 편찬 경험에 대해 흥미로운 발표를 해주었다.



이번 칼럼에서는 기조강연자로 참석한 경험을 살려서, 실록이라는 같은 이름을 가졌지만, 한국·중국·베트남에서 각각 다르게 펼쳐졌던 실록의 역사적 양상과 숙명을 간단히 살펴보려고 한다.



왕조 위의 역사



전시회 제목에는 영원하다는 의미의 ‘만세’라는 말이 들어가 있다. 만세는 일세(一世)와 대비되는 말이다. 일세는 한 세대(A generation), 곧 20~30년에 해당하지만, 만세와 대비될 때는 당대(contemporary)를 뜻한다. 그래서 관용적으로 ‘언론은 일세의 공론, 역사는 만세의 공론’이라는 말이 사용되었다. 동아시아 사람들은 동시대의 공론을 주도하는 것이 언론이었다면, 역사는 한 세대에 그치지 않고 영원히 공론으로 남는다고 대체로 생각했다.



내가 조선실록을 처음 접했을 때 가진 의문 중 하나는, 보지도 못할 역사를 왜 남기나 하는 점이었다. 특별한 사건이나 사례를 확인할 때 사관을 보내 관련 부분만 베껴오도록 했을 뿐, 사관 외에는 국왕을 비롯해 그 누구도 실록을 볼 수 없었기 때문이다.



실제로 실록은 기약 없이 ‘후대를 위해’ 남겨놓은 역사였다. 결국 그 ‘후대’란 해당 왕조 이후일 수밖에 없었다. 그래서 왕조나 국가 외에 문명, 혹은 왕조를 넘어 인간의 삶을 규정하는 하나의 관점이자 영역이 바로 역사였다. 그런 까닭에 왕조 시대에, 왕조 이후를 언급하는 모든 행위는 반역으로 몰릴 수 있었지만, 오직 ‘역사의 이름으로’만 왕조 이후를 떠올릴 수 있었다 할 것이다.



‘맹자’와 ‘로마서’



역사 및 그 역사를 살았던 수많은 인간의 삶에 대해, 동아시아 유교 문명권과 기독교 문명권은 서로 다르게 접근하였다. 다음과 같은 말을 비교하면 두 문명의 차이가 잘 드러난다.



① “세상의 질서와 원칙이 쇠퇴하면서, 거짓된 말과 몹쓸 행동이 생겨났다. 신하가 임금을, 자식이 아비를 죽이는 끔찍한 경우도 있었다. 공자가 걱정되어 역사서 <춘추>를 지었는데… <춘추>가 완성되자 세상을 어지럽힌 무뢰배들이 벌벌 떨었다.” - <맹자(孟子)>



② “내 사랑하는 자들아 너희가 친히 원수를 갚지 말고 진노하심에 맡기라 기록되었으되 원수 갚는 것이 내게 있으니 내가 갚으리라고 주께서 말씀하시니라” - 신약성경 <로마서>



두 고전의 말에는 기록과 평가가 공통으로 언급되지만 그 주체는 다르다. <맹자>는 역사의 평가가 두렵게 한다고 했고, <로마서>는 하나님이 진노하고 심판한다고 했다. 종종 나라에 죄를 지은 자들이 자기변명 삼아 하는 ‘역사가 나를 평가할 것’이라는 망발을 들어보았을 것이다. 이런 어법은 <로마서>보다 <맹자>의 문화 속에서 더 자주 발견된다.



라이프니츠의 놀라움



유럽 17세기 후반, 작센(현 독일 지역) 출신 라이프니츠는 그리말디와 부베 신부로부터 중국 소식을 알게 되었다. 명나라가 망하고 만주족 청나라가 시작된 지 반세기가 지난 시점이었다.



당시 라이프니츠는 자신이 들은 바에 따라, “위대한 왕들 가운데 한 사람인 이 왕은, 유럽 봉건제의 왕들이 신분제 의회의 평가를 두려워하는 데 비해 역사의 평가를 더 두려워한다. 그러므로 역사 편찬자가 자신의 치세를 기록하고 비밀 서고에 보관할 때를 생각하여 자신의 명성에 금이 갈 수 있는 행위를 조심하였다”고 자신의 저서 <최근 중국 소식>에 적어두었다. 기독교 문명에 살던 그는 군주가 신이 아닌 역사를 끊임없이 의식한다는 점에 놀랐다.



라이프니츠가 말한 청나라 황제는 강희제(康熙帝) 성조(1662~1722)였다. 중국식 이름이 탕약망(湯若望)이었던 아담 샬 등 유럽 예수회 선교사들의 활동이 활발했던 시기였다. 하지만 라이프니츠는 중국의 오랜 역사 편찬 전통의 일부만 들었을 뿐이다. 당대의 역사를 남기는 실록은 당 태종 때 편찬이 시작되어 조선과 청나라가 망할 때까지 계속됐다.



팔려나간 실록



한데 라이프니츠가 역사의 기록에 그토록 예민했다고 말한 강희제 때 청나라의 실록이 외국으로 팔려나갔다. 청나라 실록에 대한 발표자였던 시앙쉬안 교수에 따르면, 1763년 나가사키를 통해 강희제 때 편찬되었던 3대 순치제의 ‘세조실록’이 일본으로 팔려 갔다는 것이다.



세조실록만이 아니었다. 후금(後金)을 일으킨 누르하치의 ‘태조실록’, 두 차례 조선을 침략하고 청나라를 세운 태종의 실록도 포함되어 있었다. 이른바 ‘청나라의 초기 세 왕대(淸三朝)’ 실록이 에도로 밀반출되었던 것이다. 조선의 실록 관리로 보면 있을 수 없는 일이었다.



유출된 청나라 실록은 상선이 싣고 온 물건 목록에서도 확인되지만, 이들 실록을 내각문고의 전신인 막부문고에 보관했다는 당시 기록에서도 확인된다. 세 실록은 교토대, 국회도서관, 동양문고, 도쿄대 등에 소장되어 있다. 에도시대 학자들은 이 실록을 주제별로 분류하거나, 내용을 요약한 ‘사략(事略)’ 형태로 활용하기도 했다.



여전히 청초 세 실록이 어떻게 유출되어 일본으로까지 가게 되었는지는 단서조차 알 수 없다. 망한 왕조의 실록이라면 자연 노출, 공개되었을 것이지만 한창 왕조의 긴장감이 높았을 강희~건륭 연간에, 그것도 외국으로 유출됐으니, 이 미스터리는 추적할 만한 연구 주제일 것이다.



열대 베트남의 ‘식록(寔錄)’



명나라 실록은 황제가 볼 수 있는 어람용 실록까지 만들었다는 점에서 사관 외에 누구도 볼 수 없었던 조선실록과 달랐다. 실록 편찬 뒤 명나라는 사초를 태웠고, 조선에서는 세검정 차일암에서 물에 씻었다. 물로 씻든 불로 태우든 이 행위는 한 시대를 정리하는 방법이자 예식이었다. 청실록은 만(滿)·몽(蒙)·한(漢) 세 언어로 편찬되었다. 정본 4부와 부본 1부가 제작되었으니, 조선처럼 5부 간행한 것이다.



‘실록’이라는 이름은 베트남에서도 발견된다. 베트남의 실록으로 완(阮·1802~1945) 왕조의 ‘대남식록(大南寔錄)’이 있는데, 식(寔)은 실(實)과 같은 글자이다. 성균관과 문묘가 있던 베트남이었으므로 실록도 편찬했으리라 짐작은 했었고 대략은 알고 있었는데, 레 투이 린 박사는 조선실록과 같은 실록을 베트남에서도 편찬한 경험이 있다고 했다.



하지만 대남식록의 경우, 전편은 지나간 왕조의 역사이고, 정편만 완 왕조의 실록이었다. 완 왕조 이전에는 고려~조선실록과 같은 체계적인 역사 편찬은 이루어지지 않은 듯한데, 좀 더 연구가 필요하다. 아마 열대의 고온다습한 기후가 종이기록을 보관하는 데 부적합했던 것도 하나의 이유가 아닐까 추정해본다.



한국과 베트남의 교류를 위해서 서로의 역사를 이해하는 게 우선일 듯해 레 박사에게 물어보니 베트남 내에서 대남식록에 대한 연구는 많지 않다고 한다. 가장 큰 이유는 한문을 읽을 수 있는 학자가 이제 거의 없기 때문이다. 전통적으로 한자를 바탕으로 한 쯔놈 문자를 사용해왔는데, 프랑스 지배 아래 1885년 이후 로마자 기반의 쯔꾸옥응으를 사용했다. 이것이 과거 역사에 대한 문맹을 초래한 셈이었다.



명실록과 청실록은 현재 <조선왕조실록> 홈페이지에서도 읽어볼 수 있다. 대남식록은 일부 놈파운데이션(Nom Foundation)을 통해 이미지가 제공되고 있지만, 검색 시스템은 제공되지 않는다. 어떤 사회를 이해하는 데는 그 사회의 역사와 경험을 아는 것이 첫걸음이다. 한국·중국·베트남의 실록 연구가 더 깊어지고, 그에 따라 서로의 문화와 전통에 대한 이해가 평화와 우호로 이어졌으면 좋겠다.



■오항녕



역사학자. 전주대학교 교수. 인권평화연구원과 율곡국학진흥원 이사. 조선시대 사상사를 중심으로 역사이론, 기록과 기억을 연구하고, 시민들과 함께 고전을 읽는다. 공동체와 공유의 역사 경험이 21세기 희망이라고 본다. <역사의 오류를 읽는 방법> <사실을 만난 기억> <공유지, 문명사의 키워드> <‘퇴계학파-율곡학파’ 구도의 역사성> <실록이란 무엇인가> <광해군, 그 위험한 거울> <조선의 힘> <사통(史通)> 등의 논저가 있다. 역사학자. 전주대학교 교수. 인권평화연구원과 율곡국학진흥원 이사. 조선시대 사상사를 중심으로 역사이론, 기록과 기억을 연구하고, 시민들과 함께 고전을 읽는다. 공동체와 공유의 역사 경험이 21세기 희망이라고 본다. <역사의 오류를 읽는 방법> <사실을 만난 기억> <공유지, 문명사의 키워드> <‘퇴계학파-율곡학파’ 구도의 역사성> <실록이란 무엇인가> <광해군, 그 위험한 거울> <조선의 힘> <사통(史通)> 등의 논저가 있다.

*讀史管見: 역사를 읽는 소박한 눈

