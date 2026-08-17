당연한 소리. 우리는 인간이고, 인간과 말(馬)은 서로 다른 존재다. 그런데 저명한 경제학자가 우리는 말과 다를 바 없을 거라고 선언했다면?



노벨 경제학상을 수상한 바실리 레온티예프가 1983년에 말했다. 정교한 컴퓨터가 개발되면 인간 노동은 자동차가 등장한 뒤 말이 걸었던 길을 똑같이 걸을 것이라고. 인간 노동은 “처음에는 감소하고, 나중에는 제거된다”고 했다.



얼마 전까지 오픈AI의 샘 올트먼은 인공지능(AI)이 “오늘날 인간이 수행하는 일의 대부분을 대체할 것”이라고 말했다. 앤트로픽의 다리오 아모데이는 AI가 초급직 화이트칼라 일자리의 절반을 없앨 가능성을 말했다.



그런데 최근 올트먼은 “자신의 예측이 틀려서 기쁘다”며 AI가 초급직 사무직 일자리를 대대적으로 없애는 사태는 일어나지 않았다고 말했다. 아모데이도 “AI가 인간의 역할을 완전히 없애기보다 기존 역할을 변화시킬 것”이라고 입장을 바꿨다.



말의 노동이 사라진 것과 달리, 인간의 노동은 쉽게 사라지지 않을 것이다. 말에게는 ‘마차 끌기’라는 단 하나의 직업이 있었던 반면 인간에게는 수천 가지의 직업이 있다. 그리고 그 직업의 대부분은 한 가지 동작이나 직무를 단순 반복하는 것이 아니라 다양한 직무의 결합이다.



AI 대체 가능성이 큰 직업으로 거론되던 고객서비스 분야를 예로 들어보자. 무인 상담을 목표로 삼았던 기업들은 현실에서 AI가 만능 해결책이 아님을 깨닫고 있다. 지난해 6월 리서치 기관인 가트너는 “AI와 인간 상담원이 함께하는 하이브리드 접근”을 최적의 전략으로 제시했다.



말은 운송이라는 직업을 잃고 나서 스스로 새로운 일거리를 찾아다니지 않았다. 반면 인간은 교육을 받거나 새로운 일을 찾는다. 그래서 ‘노동의 종말’ 같은 가설은 지나친 단순화라고 본다. 유럽의 핀테크 기업인 클라르나 사례는 우리에게 고민거리를 던져준다. 클라르나는 2024년 고객서비스 노동자를 AI 챗봇으로 대체했다. 챗봇은 맥락에 약해서 복잡한 문의를 처리하지 못했고, 클라르나는 결국 판단 착오를 인정하고 다시 인간 상담사를 불러들였다.



클라르나가 처음에 해고했던 인간 상담원들은 정규직 직원이 아닌 외주업체 노동자였다. 그리고 2025년부터 다시 인간 상담원을 불러들일 때는 전일제 노동자가 아닌 프리랜서 형태로 계약했다. 클라르나 CEO의 표현을 빌리자면 ‘우버 스타일’이다. 즉 외주업체의 일자리가 더 불안정한 프리랜서 일자리로 바뀌면서 일자리 질이 하락했다.



기술이 아무리 발전해도 ‘우버 스타일’ 일자리만 늘어난다면 사회 구성원 다수의 삶은 나아지지 않는다. 그래서 AI 시대에는 일자리의 질과 노동권이 더 중요해진다. 5인 미만 사업장과 비임금 노동 같은 노동권 사각지대 문제부터 제대로 해결하자. 그래서 권리 보장이라는 튼튼한 토대 위에서 기술이 작동하도록 만들자.