높은 산을 오르게 되면 구름이 보입니다. 그러나 구름과 가까워질수록 구름은 보이지 않습니다. 뿌연 안갯속에서 구름을 찾아봅니다. 가까이 가면 아무것도 보이지 않지만, 조금만 물러서면 구름 속에 있다는 것을 알게 됩니다. 지금 나는 구름 속에 있지만, 구름 속에 있는 것을 알지 못합니다. 한 걸음 뒤로 물러나 좀 더 멀리 봅니다. 뿌연 구름 조각들이 내 뺨을, 내 머리카락을, 내 손가락 사이를 만지며 지나갑니다. 조만간 이 구름이 사라지면 원래의 멋진 풍경을 볼 수 있을 듯합니다.

