민족 해방에 몸 바친 선열을 헤아리게 되는 즈음이다. 역사는 사람 이름으로만 남지 않는다. 사람 떠난 자리에서 집도 길도 바뀌게 마련이지만, 나무는 남아 사람살이의 기억을 오래 전한다.



경북 김천 월곡리에는 민족 해방운동의 기억을 품은 숲이 있다. 지례초등학교 부항분교장 앞 개울을 따라 줄지어 선 열 그루의 크고 작은 느티나무가 이룬 숲이다. 이 가운데 가장 큰 나무는 나무높이가 20m 가까이 되고, 오래된 나무는 300년쯤 된 것으로 보인다. 100년 남짓 된 나무도 섞여 있다. 긴 세월을 지나며 한 그루씩 심고 키우며 이룬 마을숲이다. 곁의 개울 물소리에 어우러진 숲 풍경은 아늑하고 삽상하다.



1900년, 김창수라는 이름의 청년이 이 마을을 찾았다. 그는 마을 부호였던 성태영의 집에 머무르면서 산에 올라 나물을 캐고 물가에서 물고기를 바라보며 고금의 역사를 논했다고 <백범일지>에 적었다. 그 물가가 바로 이 느티나무숲 곁을 흐르는 개울가다. 이곳에서 성태영의 권유로 그는 ‘창수’라는 이름을 버리고, ‘김구’라는 이름을 갖게 됐다. 훗날 독립운동사의 큰 이름이 된 ‘김구’의 첫걸음이 여기서 시작된 셈이다.



성태영 역시 단순히 김구를 숨겨준 마을의 부호로만 볼 인물은 아니다. 성태영은 뒤에 ‘파리장서운동’을 주도하고, 만주에 독립운동 근거지를 마련하는 과정에 큰 재산까지 투척하는 등 항일독립운동에 적극 관여한 인물이다.



이 느티나무숲은 큰 이름을 남긴 한 사람의 은거지가 아니라 독립을 꿈꾸던 사람들이 뜻을 나눈 자리였다. 마을 사람들은 숲 한편에 ‘백범 김구 선생 은거비’를 세우고, 백범과 성태영의 인연을 절절히 새겨두고, 이 숲을 ‘백범 김구 선생 은거지’라고 부른다.



이즈음 김천 월곡리 느티나무숲에서 우리가 바라보아야 할 것은 나뭇가지 사이를 스치는 바람결에서 이름을 남긴 사람과 이름 없이 사라진 사람이 남긴 우리 민족의 간절한 염원이다.

