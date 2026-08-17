‘친청계 판정승’으로 끝난 민주당 최고위원 선거…당선 메시지 온도차

더불어민주당이 17일 최민희·박선원·서미화·이성윤·한민수 의원을 신임 최고위원으로 선출했다. 선출직 최고위원 과반을 차지하기 위한 친이재명(친명)계와 친정청래(친청)계의 접전이 치열하게 벌어진 가운데, 친청계 3명·친명계 2명이 당선되면서 최고위원 선거는 친청계 판정승으로 마무리됐다는 해석이 나온다. 김민석 신임 대표와 결이 다른 친청계 최고위원 3명이 모두 지도부에 입성하면서, 김 대표의 리더십과 당내 통합도 시험대에 올랐다.

이날 대전 유성구 대전컨벤션센터(DCC)에서 열린 민주당 8·17 전당대회 최고위원 선거에서는 친청계 최민희 의원이 누적 득표율 18.35%를 얻으며 1위에 올랐다.

친명계 박선원 의원(17.57%)은 2위에 그치며 수석최고위원 목표 달성에 실패했다. 3· 4·5위는 16.60%를 얻은 친명계 서미화 의원, 16.35%를 얻은 친청계 이성윤 의원, 15.86%를 얻은 친청계 한민수 의원 순이었다.

당선권인 5위 자리를 두고 접전을 벌여온 친명계 김용 전 민주연구원 부원장은 득표율 15.26%로 6위에 그쳐 최종 탈락했다.

민주당 당헌·당규에 따르면 최고위원회의는 선출직 최고위원 5명과 당대표 지명직 최고위원 2명, 당대표와 원내대표까지 총 9명으로 구성된다.

친청계가 3명 입성한다 해도 최고위 개최(재적의원 3분의 1 요구)나 의결(재적의원 과반 출석·과반 찬성) 기준을 맞추는 데는 무리가 없다.

다만 최고위원 선거가 친청계 판정승으로 끝난 만큼, 당심이 김 의원을 전폭적으로 지지했다고 보기는 어렵다는 평가가 나온다.

한 당내 중진 의원은 “당대표는 ‘명픽 후보’ 효과로 김민석 대표가 됐지만, 최고위원 선거로 보면 정청래 의원에 대한 당내 지지도 상당하다고 봐야 한다”고 말했다. 전임 정청래 지도부에서도 친청계와 친명계 최고위원 간 의견 대립이 극심했던 만큼, 김민석 지도부의 의사 결정에도 제동이 걸릴 가능성이 있다.

이날 선출된 최고위원들의 메시지에서도 온도차가 감지됐다.

최 최고위원은 페이스북에서 입장을 내고 “최민희를 민주당 새 지도부로 만들어주신 당원들의 뜻을 절대 잊지 않겠다”며 “출마하면서 밝힌대로 경선 과정에서 수없이 약속드린대로 이해찬 정신으로 민주당을 지키겠다”고 말했다.

서 최고위원은 “당원의 목소리를 가장 가까이에서 듣고, 국민의 더 나은 삶을 만들기 위해 가장 앞장서 뛰겠다”며 “이재명 국민주권정부 성공과 2028년 총선 승리, 민주 정부 재창출을 향해 매 순간 혼신의 힘을 다해 일하겠다”고 말했다.

한 최고위원은 “전당대회를 기점으로 우리 더불어민주당은 이재명 정부의 성공을 위해 다시 하나가 되어야 한다”며 “민주당을 더 단단하게, 더 민주당답게 만들어가는 최고위원이 되겠다”고 말했다. 그는 “이재명 정부의 성공을 굳건하게 뒷받침하고 2028년 총선 승리, 20230년 대선승리로 정권재창출을 반드시 이뤄내겠다”고 했다.