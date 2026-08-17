‘팔꿈치 부상’ 선수 생명 연장 길 터준 구원투수

‘토미 존 수술’ 주인공 토미 존, 83세로 별세…MLB 통산 288승

1974년 인대 다쳐 벼랑 끝 위기

실험적 첫 ‘재건 수술’ 극적 성공

복귀 후 수술 전보다 승수 많아

“팔 살린 조브 박사에 감사” 인사

투수들의 선수 생명을 연장한 팔꿈치 인대 재건 수술에 이름을 남긴 미국프로야구 메이저리그(MLB) 통산 288승 투수 토미 존이 별세했다. 향년 83세.



AP통신은 존이 15일 밤 미국 플로리다주 브레이든턴 자택에서 숨졌다고 16일 보도했다. 그는 최근 건강이 악화해 호스피스 치료를 받아왔다.



존은 1963년 클리블랜드 인디언스(현 가디언스)에서 데뷔해 시카고 화이트삭스, 로스앤젤레스 다저스, 뉴욕 양키스 등 6개 구단에서 26시즌을 뛰었다.



통산 760경기에 등판해 288승231패, 평균자책점 3.34를 기록했고 네 차례 올스타에 선정됐다. 삼진은 2245개를 잡았으며 46세까지 현역으로 뛰었다.



그러나 존이라는 이름을 야구 역사에 남긴 것은 성적보다 팔꿈치 수술이었다. 다저스 소속이던 1974년 31세의 존은 왼쪽 팔꿈치 척골측부인대(UCL)를 크게 다쳤다. 당시 투수에게 UCL 파열은 사실상 선수 생명을 끝내는 부상으로 여겨졌다.



다저스 팀 주치의 프랭크 조브 박사는 존의 오른쪽 팔뚝에서 힘줄을 떼어 손상된 왼쪽 팔꿈치 인대를 재건하는 당시로서는 실험적인 수술을 했다. 존은 1975시즌을 통째로 쉬며 재활한 뒤 1976년 복귀했다.



UCL 재건 수술을 받은 뒤 MLB 마운드로 돌아온 첫 투수가 된 존은 수술 전보다 오히려 더 많은 승리를 거뒀다. 수술 전 124승을 기록했던 그는 복귀 후 164승을 추가했다. 1977년에는 20승7패를 거두며 내셔널리그 사이영상 투표 2위에 올랐다.



존의 성공적인 복귀 이후 이 수술은 그의 이름을 따 ‘토미 존 수술’로 불리기 시작했다. 이후 수많은 야구 선수가 같은 수술을 받고 선수 생활을 이어가면서 야구계의 대표적인 팔꿈치 수술로 자리 잡았다.



정작 존은 자신의 이름을 딴 수술이 어린 선수들에게까지 빈번하게 시행되는 현실에 우려를 나타냈다. 그는 생전에 어린 선수들의 과도한 투구와 팔꿈치 부상 문제를 여러 차례 지적했다.



존은 세상을 떠나기 일주일 전인 8일 양키스를 통해 팬들에게 마지막 인사를 전했다. 그는 26년의 선수 생활을 지켜본 팬들에게 감사하면서 “내 팔을 살려 계속 공을 던질 수 있게 해준 조브 박사에게 감사한다”고 밝혔다.

