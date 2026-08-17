삼성, 국제올림피아드 수상자 15명에 장학금

삼성이 국제올림피아드에서 우수한 성적을 거둔 한국 대표단에 장학금을 수여하며 미래 기초과학 인재 지원을 이어갔다.

삼성은 17일 국제올림피아드 수학·물리·생물 대회에 참가한 한국 대표 15명에게 장학금을 전달했다고 밝혔다.

삼성전자와 삼성바이오로직스·삼성바이오에피스는 지난 7월 열린 국제올림피아드 수학·물리·생물 대회에서 우수한 성적으로 메달을 획득한 한국 대표 15명과 학부모들을 수원·화성·송도에 위치한 각 사업장에 초청해 장학금을 수여하고 격려하는 행사를 진행했다.