“미래 보여준 황금세대” U-17 여자배구 6위 마감

세계선수권 이탈리아에 석패 득점 공동 2위 손서연 등 빛나 이승여 감독 “곧 제2 전성기”

한국 17세 이하(U-17) 여자 배구대표팀이 2026 국제배구연맹(FIVB) 세계선수권 도전을 6위로 마쳤다. 내심 목표로 한 4강에는 실패했지만 한국 여자배구 ‘미래’라는 기대에는 부응했다.



이승여 감독이 이끄는 한국은 17일 칠레 산티아고 국립 스타디움 파크 코트에서 열린 대회 5위 결정전에서 이탈리아에 세트스코어 1-3(20-25 26-24 20-25 14-25)으로 졌다.



이번 대회는 2회째로, 이탈리아는 전 대회 3위에 오른 강팀이다. 대표팀은 조별리그에서 이탈리아를 3-1로 꺾었지만 리턴매치에서는 패했다.



이승여호는 지난해 U-16 아시아선수권에서 일본·대만 등을 넘어 45년 만에 연령별 대회 우승을 이끈 멤버를 중심으로 이번 대회에 도전했다. 푸에르토리코·대만·이탈리아·도미니카공화국·알제리와 D조에 편성된 한국은 전승으로 16강에 올랐다.



16강에서 필리핀을 3-0으로 제압하며 4강 진출 기대를 높였으나 8강에서 유럽의 강호 튀르키예에 1-3으로 역전패했다. 이후 순위 결정전에서 이탈리아에 져 최종 6위로 대회를 마무리했다. 이번 대표팀 전력의 핵심인 고교 1·2학년은 V리그에서도 주목하는 여자배구 황금세대다. 선수 풀이 크게 위축된 상황에서 근래 보기 힘들 만큼 유망주가 많다는 평가가 나온다.



주장 손서연(선명여고)은 ‘리틀 김연경’으로 불리며 큰 기대를 받는다. 아시아선수권 우승 당시 대회 MVP와 최우수 아웃사이드히터상을 휩쓴 손서연은 세계 무대에서도 존재감을 보였다. 이날 이탈리아전에서 블로킹 3개를 포함해 팀 내 최다인 20점을 올렸고, 대회 총 179점으로 소피아 에밀리아 발도(아르헨티나)와 득점 공동 2위에 올랐다.



손서연과 오랜 시간 호흡을 맞춘 세터 이서인(선명여고)의 경기 운영도 안정적이었다. 장수인(경남여고)·이다연(중앙여고) 등을 활용한 공격 다변화도 긍정적인 평가를 받았다.



이 감독은 대회를 마친 뒤 “이번 무대를 통해 한국 배구의 장래가 밝다는 것을 재확인했다. 한국 여자배구는 곧 제2의 전성기를 맞을 것으로 확신한다”고 밝혔다. 이어 “선수들이 이번 경험을 발판 삼아 더 성장한다면 시니어 국제대회에서도 충분히 경쟁력을 보일 수 있을 것”이라고 기대했다. 좋은 자원은 확인했다. 다만 김연경·양효진 등이 이끈 여자배구 황금기를 재현하고 국제 경쟁력을 높이려면 풀어야 할 숙제도 많다. 한 배구인은 “이런 선수들이 더 성장할 수 있는 좋은 토양과 동력을 만드는 게 우리 배구계가 고민할 부분”이라고 했다.



손서연은 “더 성장해서 파이팅 넘치고 공격과 수비를 골고루 잘하는 선수가 되고 싶다”고 말했다.

