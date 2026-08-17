임성재 ‘18% 확률’ 바늘구멍 뚫었다

플레이오프 1차전 세인트주드 챔피언십 공동 5위로 2차전 출전권 김시우는 셰플러 이어 단독 2위…공동 12위 김주형도 무난히 통과

임성재가 18% 확률을 뚫고 미국프로골프(PGA) 투어 플레이오프 2차전에 진출했다. 김시우는 1차전에서 시즌 세 번째 준우승을 기록했고, 김주형도 2차전에 합류했다.



임성재는 17일 미국 테네시주 멤피스의 TPC 사우스윈드(파70)에서 열린 플레이오프 1차전 페덱스 세인트주드 챔피언십 최종 라운드에서 버디 1개, 보기 5개로 4오버파 74타를 쳤다. 최종 합계 7언더파 273타를 기록한 임성재는 윈덤 클라크(미국) 등 6명과 공동 5위에 올랐다.



선두에 2타 뒤진 공동 2위로 최종 라운드를 시작한 임성재는 순위가 3계단 밀렸지만, 대회 전 53위였던 페덱스컵 랭킹을 40위로 끌어올려 상위 50명만 나가는 플레이오프 2차전 BMW 챔피언십 출전권을 따냈다. 대회 전 2차전 진출 확률이 18%에 그칠 것으로 예상됐던 임성재는 첫날부터 상위권을 지키며 ‘바늘구멍’을 통과했다.



김시우(사진)는 보기 없이 버디 2개를 잡아 합계 9언더파 271타를 기록, 세계랭킹 1위 스코티 셰플러(미국·17언더파 263타)에 이어 단독 2위에 올랐다. 지난 2월 파머스 인슈어런스 오픈 공동 2위, 5월 더CJ컵 바이런 넬슨 단독 2위에 이어 시즌 세 번째 준우승이다. 김시우는 상금 216만달러(약 30억6000만원)를 받았다. 페덱스컵 포인트 500점을 보탠 김시우는 랭킹을 7위에서 4위(2701점)로 끌어올려 2차전 성적과 관계없이 투어 챔피언십 출전을 확정했다. 셰플러에 6타 뒤진 공동 6위로 출발한 김시우는 3번 홀(파5)과 11번 홀(파3)에서 버디를 잡았으나 4타를 줄인 셰플러를 따라잡지는 못했다. 김시우는 경기 후 “정말 우승하고 싶었지만, 스코티가 너무 잘 쳤다”며 “이번 준우승이 남은 2개 대회를 치르는 데 큰 힘이 될 것”이라고 말했다.



김주형은 이날 한 타를 잃었지만 합계 5언더파 275타로 공동 12위에 올랐다. 페덱스컵 랭킹 26위를 유지하며 2차전에 진출했다.



셰플러는 지난 1월 아메리칸 익스프레스 이후 7개월 만에 정상에 올라 PGA 투어 통산 21번째이자 시즌 두 번째 우승을 기록했다. 우승 상금은 360만달러(약 51억원)다. 세계랭킹 2위 로리 매킬로이(북아일랜드)는 합계 8오버파 288타로 66위에 그쳤다. 조던 스피스와 맥스 호마(이상 미국)는 페덱스컵 랭킹 50위 안에 들지 못해 플레이오프 2차전 진출에 실패했다.

