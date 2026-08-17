되찾은 ‘아시아 최강’…“이 선수들 키워 내년 세계선수권 8강”

U-20 남자핸드볼 우승 이끈 박현종 감독 “2018년 한국 우승 이후 일본이 추월, 나머지 국가들도 상향 평준화” 영리한 경기운영 ‘장점’ 살리고 해외팀 교류 늘려 경험도 쌓아줘야

주니어 남자핸드볼 국가대표팀을 이끄는 박현종 감독(강원대·사진)은 지난 7월 아시아주니어선수권대회 우승이 확정되는 순간 ‘와, 이게 되는구나’라는 생각이 가장 먼저 들었다고 했다.



핸드볼 저변이 넓은 일본이나 귀화 정책을 적극 활용하는 중동 국가 등에 밀려 한국 핸드볼이 아시아 최강으로 군림한 것도 꽤 오래전 일이다. 1988년, 1992년, 2018년에 이어 통산 네 번째 우승의 쾌감은 그래서 더욱 컸다.



박 감독은 2018년 대회에서 대표팀 우승을 코치로 지켜봤다. 8년 만에 다시 대회를 치른 그의 눈에 가장 먼저 들어온 건 일본이었다. 박 감독은 경향신문과 인터뷰하며 “일본은 선수층이 상당히 두꺼워졌다. 딱 봐도 강하다는 느낌이 들더라. 우리 선수들은 많이 말랐는데 일본은 피지컬이 좋았다”면서 “취미 핸드볼 인구가 많아 기본적으로 풀이 크다. 한국 핸드볼이 어떻게 따라갈 수 있을지 걱정된다”고 말했다. 그는 “8년 전만 해도 강팀은 한국과 일본, 사우디아라비아, 바레인 정도였다. 지금은 몇 나라를 빼놓고 전력이 상향 평준화됐다”며 “귀화 선수를 활용하거나 해외 전지훈련을 다녀오는 등 전폭적으로 투자하는 나라가 많다”고 덧붙였다.



한국은 귀화 선수가 많은 카타르, 아랍에미리트연합(UAE), 디펜딩 챔피언 일본과 같은 ‘죽음의 조’에 편성됐지만 5승1무로 조 1위에 올랐다. 1~2점 차 승리가 세 번, 무승부가 한 번이었다. 바레인과의 준결승에서는 1점 차로 이겼고, UAE와의 결승에서는 전반 한때 5점 차로 뒤지다가 경기 종료와 동시에 터진 결승골로 1점 차 역전승을 거뒀다. 박 감독은 “한국 선수들이 신체 조건에서는 밀리지만 상당히 똑똑하다. 신장이 큰 상대 선수를 마크하는 데 전술 비중을 크게 뒀다”며 “선수들이 코트에서 상황에 따라 영리하게 잘 풀어나갔다”고 말했다. 그는 이어 “우리 선수들이 옆으로 움직이며 수비하는 스텝은 가장 빠르다. 기초가 좋다”면서 “상대는 귀화 선수가 많아 소통이 잘 안될 수 있으니 우리가 단합하면 이길 수 있다고 봤는데 그걸 해냈다. 팀워크가 훌륭했다”고 전했다.



이번 우승을 한국 핸드볼에 의미 있는 계기로 만드는 게 핸드볼계의 과제다. 박 감독은 “8년 전 같은 대회에서 우승한 선수들이 지금 H리그 주축으로 뛰고 있다”며 “아시아에서 한 번 1등을 했으면 계속 관심을 쏟으면서 이 선수들을 키워줘야 한다”고 강조했다. 그는 “현실적인 문제도 많겠지만 해외 대표팀과의 교류를 늘리는 것부터 젊은 선수들에게 좋은 경험이 될 것”이라고 말했다.



대표팀은 이번 우승으로 내년 6~7월 북마케도니아에서 열리는 U-21 세계주니어선수권대회 출전권을 따냈다. 한국은 지난해 직전 대회에서 32개국 중 24위에 머물렀다. 박 감독은 “16강에 가고 싶다. 이번 아시아 대회의 좋은 분위기를 안고 준비할 시간이 주어진다면 8강까지도 노려보고 싶다”며 “동계훈련 때 짧게라도 선수단을 소집해 손발을 맞출 수 있으면, 유럽에서 원하는 국가가 있다면 일주일이라도 빨리 출국해 연습 경기를 할 수 있으면 좋겠다”고 말했다.

