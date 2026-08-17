김밥 한 줄에 평균 4000원 육박…외식 물가 ‘비상’

쌀·계란값 등 인상에 1년 새 6% ↑ 8개 외식 품목 중 가장 많이 상승

최근 쌀, 계란, 김 등 김밥의 핵심 재료 값이 크게 오르면서 김밥 한 줄 가격이 4000원에 육박하고 있다.



17일 한국소비자원 가격정보종합포털 ‘참가격’ 집계를 보면, 지난 6월 기준 서울 지역에서 판매하는 김밥 한 줄 평균 가격은 3838원으로 1년 전보다 5.9% 올랐다.



소비자원이 대중적으로 소비 빈도가 높은 주요 8개 외식 품목의 가격 추이를 분석한 결과 김밥이 가장 가파르게 올랐다. 다른 7개 품목의 경우 삼겹살은 같은 기간 4.3%, 칼국수 3.6%, 냉면 2.8%, 삼계탕 2.8%, 비빔밥 2.7%, 자장면 2.1%, 김치찌개는 1.8% 인상됐다.



서울 지역 기준 김밥 한 줄 평균 가격은 지난해 12월 3723원에서 올해 1월 3800원으로 오른 데 이어 5개월 만에 3838원으로 또 상승했다.



중동전쟁 장기화에 폭염과 폭우 등 이상기후 여파로 쌀을 비롯해 계란, 김 등 김밥을 싸는 데 필요한 재료 가격이 외식 김밥의 원가를 끌어올리며 가격 상승을 이어가고 있어서다.



국가데이터처 소비자물가지수를 보면 지난 2분기 쌀 가격은 1년 전보다 13.2% 올랐다. 계란은 9.0%, 김은 2.5% 상승한 것으로 나타났다. 농축산물 가격이 오르면서 김밥 가격의 오름세는 확대되는 분위기다.

