사흘 내내 케이콘 찾은 이재현 회장…CJ “북미는 절체절명의 지역”

누나 이미경 부회장·장녀 이경후 ENM 전략실장과 콘서트 참석

이재현 CJ그룹 회장이 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스(LA)에서 14~16일(현지시간) 진행된 한국문화 축제 ‘KCON’(케이콘) 현장에 사흘 내내 방문했다. 지난 5월 말 사업 점검차 미국을 찾은 지 석 달도 되지 않아 미국을 재방문한 것이다.



17일 CJ에 따르면 이 회장은 지난 14일 KCON이 열린 LA 컨벤션센터를 찾아 현장을 점검한 자리에서 “30년 전 ‘문화가 미래(산업)’라는 믿음에서 CJ의 문화 사업이 출발했다”며 “이제 콘텐츠·푸드·뷰티 등으로 세계인의 일상을 채우는 ‘글로벌 K-라이프스타일 리더’로 나아가자”고 말했다.



앞서 이 회장은 15일 밤엔 누나인 이미경 CJ그룹 부회장, 장녀인 이경후 CJ ENM 브랜드전략실장과 함께 KCON 콘서트가 열린 LA ‘크립토닷컴 아레나’를 찾았다.



이 회장은 지난 5월 말 미국 텍사스주 매키니에서 열린 미국프로골프(PGA) 정규 투어 ‘더 CJ컵 바이런 넬슨’ 현장, 미네소타주의 CJ제일제당 식품미주법인, 미국 1호 올리브영 매장인 캘리포니아 패서디나점을 방문했다. 이 회장은 당시 개점 준비 중이던 올리브영 매장을 살피면서 “올리브영 미국 1호점 개점은 단순히 매장 하나를 여는 것을 넘어 세계 최대 시장인 미국에 내딛는 첫걸음이자 전 세계로 나아가는 위대한 시작”이라고 강조했다. 이 회장은 6월 초까지 미국에 머물면서 CJ푸드빌, CJ ENM, CJ대한통운 등의 북미 사업 확대 방안도 챙긴 것으로 전해졌다.



미국은 세계 최대 소비시장인 데다 다양한 인종과 문화가 공존해 전 세계 소비 트렌드의 시험대로 꼽힌다. ‘K-라이프스타일을 선도하는 기업’을 표방하는 CJ로서는 미국 시장에서의 성공이 전 세계로 사업을 확장하는 출발점인 셈이다.



허민회 CJ 대표는 지난 15일 캘리포니아주 글렌데일에서 한 ‘글로벌 K-라이프스타일 비전 발표회’에서 “CJ에 북미는 절체절명의 지역”이라고 말했다.

