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사흘 내내 케이콘 찾은 이재현 회장…CJ “북미는 절체절명의 지역”

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본문 요약

이재현 CJ그룹 회장이 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스에서 14~16일 진행된 한국문화 축제 'KCON' 현장에 사흘 내내 방문했다.

이 회장은 지난 5월 말 미국 텍사스주 매키니에서 열린 미국프로골프 정규 투어 '더 CJ컵 바이런 넬슨' 현장, 미네소타주의 CJ제일제당 식품미주법인, 미국 1호 올리브영 매장인 캘리포니아 패서디나점을 방문했다.

이 회장은 당시 개점 준비 중이던 올리브영 매장을 살피면서 "올리브영 미국 1호점 개점은 단순히 매장 하나를 여는 것을 넘어 세계 최대 시장인 미국에 내딛는 첫걸음이자 전 세계로 나아가는 위대한 시작"이라고 강조했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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사흘 내내 케이콘 찾은 이재현 회장…CJ “북미는 절체절명의 지역”

입력 2026.08.17 20:35

수정 2026.08.17 22:11

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누나 이미경 부회장·장녀 이경후 ENM 전략실장과 콘서트 참석

‘KCON LA 2026’을 방문한 이재현 CJ그룹 회장이 지난 14일(현지시간) 비비고 부스에서 김치 라면을 맛보고 있다. CJ그룹 제공

‘KCON LA 2026’을 방문한 이재현 CJ그룹 회장이 지난 14일(현지시간) 비비고 부스에서 김치 라면을 맛보고 있다. CJ그룹 제공

이재현 CJ그룹 회장이 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스(LA)에서 14~16일(현지시간) 진행된 한국문화 축제 ‘KCON’(케이콘) 현장에 사흘 내내 방문했다. 지난 5월 말 사업 점검차 미국을 찾은 지 석 달도 되지 않아 미국을 재방문한 것이다.

17일 CJ에 따르면 이 회장은 지난 14일 KCON이 열린 LA 컨벤션센터를 찾아 현장을 점검한 자리에서 “30년 전 ‘문화가 미래(산업)’라는 믿음에서 CJ의 문화 사업이 출발했다”며 “이제 콘텐츠·푸드·뷰티 등으로 세계인의 일상을 채우는 ‘글로벌 K-라이프스타일 리더’로 나아가자”고 말했다.

앞서 이 회장은 15일 밤엔 누나인 이미경 CJ그룹 부회장, 장녀인 이경후 CJ ENM 브랜드전략실장과 함께 KCON 콘서트가 열린 LA ‘크립토닷컴 아레나’를 찾았다.

이 회장은 지난 5월 말 미국 텍사스주 매키니에서 열린 미국프로골프(PGA) 정규 투어 ‘더 CJ컵 바이런 넬슨’ 현장, 미네소타주의 CJ제일제당 식품미주법인, 미국 1호 올리브영 매장인 캘리포니아 패서디나점을 방문했다. 이 회장은 당시 개점 준비 중이던 올리브영 매장을 살피면서 “올리브영 미국 1호점 개점은 단순히 매장 하나를 여는 것을 넘어 세계 최대 시장인 미국에 내딛는 첫걸음이자 전 세계로 나아가는 위대한 시작”이라고 강조했다. 이 회장은 6월 초까지 미국에 머물면서 CJ푸드빌, CJ ENM, CJ대한통운 등의 북미 사업 확대 방안도 챙긴 것으로 전해졌다.

미국은 세계 최대 소비시장인 데다 다양한 인종과 문화가 공존해 전 세계 소비 트렌드의 시험대로 꼽힌다. ‘K-라이프스타일을 선도하는 기업’을 표방하는 CJ로서는 미국 시장에서의 성공이 전 세계로 사업을 확장하는 출발점인 셈이다.

허민회 CJ 대표는 지난 15일 캘리포니아주 글렌데일에서 한 ‘글로벌 K-라이프스타일 비전 발표회’에서 “CJ에 북미는 절체절명의 지역”이라고 말했다.

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