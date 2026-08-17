CJ, 2028년 북미 연매출 12조원 목표 “미국인 일상에 스며들 것”

계열사별 사업 유기적 시너지 강화 ‘K라이프스타일’ 습관적 소비 확장

북미 시장 확대에 전사적 역량을 집중하고 있는 CJ그룹이 2028년 북미 연 매출 12조원 달성을 목표로 제시했다. 지난해 8조원에서 3년 만에 매출을 1.5배로 늘릴 계획이다.



이재현 CJ그룹 회장은 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스(LA)에서 열린 한국문화 축제 ‘KCON’(케이콘) 현장을 찾아 이 같은 목표에 힘을 실었다.



허민회 CJ 대표는 15일(현지시간) 미국 캘리포니아주 글렌데일에서 ‘글로벌 K라이프스타일 비전 발표회’를 열고 “식품, 콘텐츠, 뷰티 분야를 총망라한 포트폴리오를 가진 기업은 CJ가 세계에서도 유일할 것”이라며 “이같은 강점을 바탕으로 K라이프스타일 생태계를 구축해 북미 시장 공략을 지속할 것”이라고 밝혔다. CJ는 계열사별로 전개하던 사업들을 유기적으로 연결해 콘텐츠·식품·화장품 등 다양한 상품과 문화를 아우르는 ‘K라이프스타일’을 미국인의 일상에 스며들도록 하겠다는 계획을 소개했다.



CJ는 미국을 글로벌 사업의 핵심 거점으로 삼고 식품, 콘텐츠, 물류, 뷰티 등으로 사업 영역을 다각화해왔다. CJ제일제당, CJ대한통운, CJ올리브영, CJ ENM, CJ푸드빌, 4DPLEX 등 주요 계열사가 올해 상반기까지 북미에 투자한 돈은 9조7000억원, 고용 중인 현지 직원은 약 1만2000명이다. CJ의 북미 매출은 2017년 약 8000억원에서 지난해 8조원 이상으로 8년 만에 10배 넘게 늘었다.



CJ는 브랜드별 현지화와 생산·유통 기반 확대에 집중했던 1단계 성장 전략에서 나아가 사업 간 시너지를 강화하는 2단계 성장 전략을 추진한다.



제일제당은 아시아 식품 카테고리에서 경쟁력을 확보한 비비고를 냉동식품에서 상온보관 제품까지 확장해 대표적인 글로벌 한식 브랜드로 성장시킬 계획이다.



페데리코 아레올라 CJ슈완스 아시안식품BU장은 “만두에 이어 햇반과 치킨, 김스낵, 김치, K소스 등 전략 제품을 적극 육성해 비비고를 세계 어느 식탁에서나 즐기는 진정한 글로벌 브랜드로 키우겠다”고 말했다.



오프라인 접점도 확대한다. 올리브영은 내년 상반기까지 캘리포니아를 중심으로 현재 2곳인 매장을 5곳으로 확대할 계획이다. ‘티빙’의 미국 진출을 통해 한국 콘텐츠의 현지 소비자 접점 확대를 추진한다.



김진식 CJ 아메리카 대표는 “K콘텐츠에 대한 관심을 K푸드와 K뷰티의 습관적·반복적 소비로 확장하고, 이것이 다시 오프라인 문화 경험으로 이어지는 선순환 구조를 만들 것”이라고 말했다.

