가발 특허 출원·등록 건수…한국, 일본 이어 세계 2위

한국이 일본과 함께 세계적으로 가발 관련 특허를 이끌고 있는 것으로 나타났다. 지식재산처는 2004~2023년 20년간 한국·미국·일본·중국·유럽 등 세계 5대 지식재산선진국에 출원·등록된 가발 관련 특허를 분석한 결과, 한국인 출원·등록 건수가 세계 2위를 차지했다고 17일 밝혔다.



해당 기간 5개국 지식재산기관에 출원된 가발 특허는 모두 3830건이다. 이 가운데 1754건이 특허 등록됐다. 같은 기간 한국인이 출원한 가발 특허는 756건으로 전체의 20%를 차지했다. 1374건(36%)을 출원한 일본에 이어 미국(756건)과 함께 두 번째로 높은 비중이다. 특허 등록 건수에서는 한국이 523건으로 30%를 점해 일본(36%)에는 뒤졌지만, 미국(17%)을 압도했다.



5개국에 출원된 특허를 유형별로 보면, 가발 제작 공정과 장치 관련 기술이 전체의 21%로 가장 높은 비중을 나타냈다. 가발 소재 개선 기술이 20%로 뒤를 이었고, 가발의 밀착성과 착용감을 높이는 기술이 15%였다. 머리카락을 연장하거나 액세서리를 붙이는 헤어피스 관련 기술도 전체의 14%로 집계됐다.



전 세계 가발 시장은 지난해만 해도 약 11조원 규모였다. 그러나 2035년까지 약 23조원으로 2배 이상 성장할 것이라는 전망이 업계 안팎에서 나오고 있다. 가발은 그간 탈모인만을 위한 것으로 인식돼왔으나 최근 소비층이 확대된 영향으로 보인다.



양재석 지식재산처 특허심사기획국장은 “초고령화 시대로 진입하고 탈모 연령대가 낮아지면서 가발이 단순한 보완용품이 아니라 개성을 표현하고 삶의 질을 높이는 패션 아이템으로 부상하고 있다”고 말했다.

