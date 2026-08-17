‘물난리’ 할퀴고 간 자리 ‘또 무더위’

남부 강타한 비구름대 정체 해소 충청권 등 체감온도 33도 ‘찜통’

남부지방에 폭우를 쏟아부은 비구름은 연휴를 끝으로 대부분 물러나겠지만 18일에도 전국 곳곳에 비와 소나기가 이어질 것으로 전망된다. 비가 그친 뒤에는 수도권과 충청권을 중심으로 무더위가 기승을 부리겠다.



17일 기상청에 따르면 18일 오전까지 경남권과 전남광주 남해안, 경북 남부에 비가 내리겠다. 제주도는 오후까지 비가 이어지겠다. 예상 강수량은 경남권 20~60㎜, 제주도 10~60㎜다. 오후부터는 불안정한 대기 영향으로 소나기가 내리는 곳이 있겠다. 충북 남부, 전라권, 경상권에 5~30㎜의 소나기가 예상된다.



소나기가 오는 지역에서는 돌풍과 천둥·번개가 동반될 수 있다. 기상청은 기록적인 폭우가 내린 경남 남해안의 경우 지반이 약해진 상태에서 비가 이어지는 만큼 산사태와 토사 유출에 유의해달라고 당부했다.



기상청에 따르면 경남 거제는 이날 1시간 강수량 124.5㎜, 일강수량 640.1㎜(오후 7시 기준)로 집계돼 관측 시작 이래 최고치를 경신했다. 통영도 1시간 97.4㎜, 일강수량 454.0㎜로 역대 기록을 갈아치웠다.



기상청은 이번 경남 ‘괴물 폭우’의 원인으로 강한 남풍에 따른 비구름 발달과 비구름대의 장시간 정체를 꼽았다. 고온다습한 공기를 실어 나르는 강한 남풍이 남해안을 향해 불면서 비구름이 발달했고, 동쪽의 강한 고기압이 비구름대 이동을 막으면서 통영·거제 부근에 장시간 머물렀다. 비구름대가 남해안에 부딪히며 같은 지역에 반복적으로 비를 쏟아부으면서 기록적인 강수량을 나타냈다는 것이다.



비가 오는 곳에서는 일시적으로 기온이 내려가겠지만, 비구름의 영향이 상대적으로 약한 지역에서는 습도가 높은 상황에 기온이 올라 무더위가 이어지겠다. 지역별 날씨가 엇갈리는 이유는 이날 우리나라를 통과한 저기압이 물러가는 가운데 북태평양고기압 가장자리를 따라 덥고 습한 공기가 유입되기 때문이다. 남부지방에는 남아 있는 비구름의 영향으로 비가 계속 오겠지만, 비구름이 약한 지역에서는 기온이 오르며 무더위가 나타나겠다.



전라 서해안에 폭염특보가 발효된 와중에 18~19일 수도권과 충청권, 남부지방의 최고체감온도가 33도 안팎까지 상승하겠다. 18일 낮 최고기온은 30~33도, 19일은 30~34도로 예상된다. 일부 도심과 해안에서는 열대야가 나타날 수 있다.

