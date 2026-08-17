폭염에 갇히고 폭우에 끊기고…누구도 만날 수 없던 ‘여름 고립’

취약층 62% “폭염 탓 외출 못해” 장애인 80%, 사회적 고립 직격탄 노인 70% 해당…대부분 1인 가구

폭염·폭우와 같은 기후재난이 사회적 취약계층의 일상생활에 더 심각한 영향을 미치는 것으로 나타났다. 취약계층은 기후위기 때 주로 가족과 친구에게 의지하는 것으로 조사돼 이들을 지원할 공적 체계 마련이 시급하다는 지적이 나온다.



17일 국회 기후에너지환경노동위원회 소속 박지혜 더불어민주당 의원실이 기후에너지환경부에서 받은 ‘기후위기 취약계층 실태조사 안내서’를 보면 지난해 기후위기 취약계층(폭염 조사 대상자)의 62%는 폭염으로 하루 이상 외출을 하지 않았다고 답했다.



한국환경연구원 국가기후위기적응센터는 전국의 기후위기 취약계층 8240명을 조사했다. 위기 유형별로는 폭염 2866명, 한파 2749명, 풍수해 2625명이다.



장애인의 사회적 고립이 두드러졌다. 폭염 조사 대상 장애인의 80.1%는 폭염으로 하루 이상 외출하지 않았다고 답했다. 아예 한 달 이상 나가지 않은 사람도 8.3%였는데 외출이 줄고 사회관계망이 단절되면 우울감을 느끼고, 고독사로 이어질 수 있다. 사회적 고립 상황에서 의지할 곳은 가족과 친구였다. 전체 폭염 조사 대상자의 62.2%가 가족과 연락했고, 친구와 연락했다는 응답도 21.2%였다. 반면 복지 담당자와 연락했다는 응답은 4.2%에 그쳤다.



폭염은 의료비 발생과 소득 감소 등 경제적 부담으로도 이어졌다. 특히 고온 환경에서 일하거나 야외에서 근무하는 위험직업군에서 경제적 피해가 컸다. 위험직업군의 46.1%는 소득 감소 등 직장(근로)에서 피해를 경험했다고 답했다. 업무 환경별로는 고온의 실내에서 일하는 노동자의 53.1%, 야외 노동자의 51%가 피해를 겪었다. 폭염 관련 정보가 충분하지 않았다는 응답도 있었다. 전체 폭염 조사 대상자의 11.5%는 폭염 발생 및 대응 정보를 충분히 받지 못했다고 답했다. 2024년 기후위기 취약계층 실태조사에서도 폭염 관련 정보를 받지 못했다는 응답은 전체의 11%였다.



풍수해(호우·홍수·산사태)에서도 취약계층은 사회적 고립과 경제적 피해를 겪었다. 신체 거동에 불편함을 겪었다는 응답은 전체 풍수해 조사 대상자의 25.6%였다. 장애인 집단에서는 54.7%로 절반을 넘어섰다. 풍수해로 외출하지 않았다는 응답은 노인(69.6%)과 장애인(68.4%)이 많았다. 실태조사에 참여한 전문가 그룹은 “1인 가구는 건강·경제 상황 등을 모니터링할 동거인이 없어 대응력도 떨어진다”며 “주거취약지역의 홀몸노인과 중장년 1인 가구 등 사회적 관계망이 취약한 1인 가구에 대한 지원이 시급하다”고 말했다.

