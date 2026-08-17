당심은 ‘당·청 소통’ 원했다…‘명심’ 김민석, 결선서 승리

민주당 8·17 전당대회 선호투표 합산 끝 정청래에 승 현 정부 첫 총리서 여당 대표로 “당·청, 창조적 수평관계 될 것”

이재명 정부 초대 국무총리를 지낸 김민석 의원(4선·서울 영등포을)이 더불어민주당 대표에 당선됐다. 김 대표는 전당대회 과정에서 드러난 내부 갈등 수습과 집권 2년차 여당 대표로서 본격적인 민생 입법을 뒷받침해야 하는 막중한 책임을 지게 됐다. 정부 국정운영 뒷받침을 강조한 김 대표의 당선으로 향후 당·청관계가 보다 안정적으로 작동할 것이란 전망이 나온다.



김 대표는 17일 대전 유성구 대전컨벤션센터에서 열린 전당대회 투표 총합산 결과 득표율 54.08%로 1위를 차지했다. 2위인 정청래 의원은 45.92%를 얻었다. 권리당원 및 대의원 70%, 일반 국민여론조사 30%를 반영한 결과다.



이번 당대표 선거에서는 1차 개표에서 과반 득표자가 나오지 않아 3위를 한 후보를 1순위로 선택한 이들이 뽑은 2순위 후보 표까지 합산해 집계됐다. 후보별 1차 득표 결과와 3위인 송영길 의원의 득표 결과는 공개되지 않았다.



김 대표는 수락연설에서 “오늘부터 민주당은 역사 정당, 민주 정당을 넘어 국민의 삶, 책임 정당이 될 것”이라며 “당·청관계는 국정의 중심인 대통령과 정부를 지원하는 전면 협력의 창조적 수평 관계가 될 것”이라고 말했다.



막판까지 김 대표와 박빙의 승부를 펼친 정 의원은 전당대회 후 기자들과 만나 “정청래는 졌다. 당선된 김민석 후보 진심으로 축하드린다”면서 “앞으로 신임 당대표로서 잘해주실 것을 부탁드린다”며 승복 메시지를 냈다.



서울대 총학생회장 출신으로 1996년 정계에 입문한 김 대표는 김대중 전 대통령을 보좌하며 정치 신인 시절부터 주목을 받았다. 32세의 나이로 15대 총선에서 최연소 국회의원에 당선됐고, 16대 총선에서 재선에 성공했다.



민주당의 차기 지도자감으로 불리며 승승장구하는 듯했지만 2002년 10월 대통령 선거 과정에서, 당시 민주당 후보였던 노무현 전 대통령과 정몽준 국민통합21 후보 사이에서 민주당을 탈당하고 정 후보 편에 서면서 18년간 야인 생활을 했다. 2020년 21대 총선에서 국회 재입성에 성공했고, 이재명 당시 대표 체제에서 수석최고위원을 지내며 이 대통령 측근이 됐다. 이재명 정부 초대 국무총리를 지냈다.



총 5명을 선출하는 최고위원에는 최민희·박선원·서미화·이성윤·한민수 의원이 뽑혔다. 친이재명계로 분류되는 박 의원과 서 의원을 제외하고는 모두 이번 전당대회 때 ‘팀정청래’로 활동한 친정청래계 의원들이다. 최고위원은 당대표가 지명직으로 2명을 추가 임명할 수 있다.



최 의원이 18.35%로 최고위원 득표율 1위를 차지하며 수석최고위원이 됐다. 박 의원은 17.57%, 서 의원은 16.60%, 이 의원은 16.35%를 얻었다. 김용 전 민주연구원 부원장과 5위 싸움을 벌인 한 의원은 15.86%를 얻어 가까스로 당 지도부에 합류했다.

