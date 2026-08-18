미 국방부, 트럼프 한·미훈련 축소 지시에 “적극 이행 노력”

미 국방부는 17일(현지시간) 도널드 트럼프 대통령의 한·미연합훈련 축소 지시와 관련해 이행 절차에 착수했다고 밝혔다.

국방부는 군사훈련 축소 방침이 확정된 것인지, 확정됐다면 축소 규모와 시행 시점은 언제인지에 대한 경향신문의 서면 질의에 “최고사령관의 지시를 이행하기 위해 적극적으로 작업 중”이라고 답했다.

미 국방부가 트럼프 대통령의 지시를 이행하기 위한 작업에 착수했다고 밝힌 만큼, 전날 시작한 한·미 연합훈련인 ‘을지 자유의 방패’(UFS) 축소 관련 논의를 한국 군당국과 시작했거나 조만간 시작할 가능성이 있다.

미 국방부는 불과 몇 시간 전까지만 해도 “발표할 변경 사항이 없다”며 백악관에 문의하라는 입장을 냈었다. 미 정부부처가 특정 사안에 공식 입장을 내놨다가 금세 변경하는 것은 이례적이다. 이는 백악관에 문의하라는 답변이 트럼프 행정부 내에서 사전 조율이 충분치 않았다는 의혹을 증폭시킬 수 있다는 우려가 내부에서 제기됐기 때문일 수 있다.

실제 트럼프 대통령의 지시는 국방부와 사전 논의가 거의 없던 상태에서 이뤄졌을 가능성이 크다는 관측들이 나오고 있다. 앤드루 여 브루킹스연구소 한국석좌는 이날 미 싱크탱크 전략국제문제연구소(CSIS)의 긴급 화상 좌담회에서 “주한미군 공보 책임자가 북한이 우크라이나 전장에서 새로운 전술과 기술을 습득한 상황에서 ‘을지 자유의 방패’ 훈련이 얼마나 중요한지 강조하는 브리핑까지 했는데 갑자기 트럼프 대통령이 훈련을 축소하겠다고 한 것은 이상했다”며 “한국과 주한미군은 물론 펜타곤까지 트럼프 대통령의 소셜미디어 글에 허를 찔렸을 가능성이 있다”고 말했다. 뉴욕타임스도 미군 고위 당국자를 인용해 “트럼프의 갑작스러운 발표로 국방부가 당황해했다”고 전했다.

앞서 트럼프 대통령은 전날 소셜미디어를 통해 “오래전부터 한·미 연합 군사 훈련에 참여하기로 합의한 사실이 만족스럽지 않다”며 “취소하기에는 너무 늦었다는 점을 고려해 피트 헤그세스 국방장관에게 훈련을 대폭 축소하라고 지시했다”고 밝혔다.