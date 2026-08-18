파라솔이 빽빽한 백사장, 물놀이 하는 사람들로 붐비는 바다, 물길을 가르며 시원하게 달리는 바나나보트. 서울을 비롯한 수도권에 사상 처음으로 폭염중대경보가 발효된 지난 4일 강원 속초시 등대해수욕장은 휴가철을 맞은 피서객들로 붐볐다. 바닷가를 따라 500m 정도를 걸어 이름없는 해변에 다다르자 풍경이 달라졌다. 이름도 없는 작은 해변에서 캐노피가 달린 의자에 앉은 사람들이 바닷바람을 맞으며 말없이 책을 읽어 내려갔다.

‘바다 독서’를 즐기는 이들 뒤로 ‘세발서점’이라고 적힌 접이식 간판과 작은 삼륜차 한 대가 서 있었다. 이들이 들고 있는 책은 모두 이 삼륜차에 얹혀 있는 분홍색 컨테이너에서 나왔다. 삼륜차를 개조해 만든 이동식 서점인 세발서점은 불편하다. 일주일에 2~3번 정도 문을 열고, 영업시간도 4~5시간에 불과하다. 비를 맞아 우글우글하게 구겨지거나 강한 햇빛과 해풍에 색이 바랜 책들이 진열돼 있다. 날씨가 추워지는 겨울엔 ‘시즌 오프’에 들어간다. 시원한 에어컨 바람 대신 뜨거운 햇빛과 비를 맞으며 책을 골라야 하지만, 서점이 문을 열 시간이 가까워지면 어느새 삼륜차 앞은 손님들로 붐빈다.

“책을 구경하는 것, 사는 것, 읽는 건 다 다른 행위예요. 그 행위들과 차근차근 친해지도록 만들어주는 게 제 역할이죠.” 박영아 세발서점 대표(38)의 말처럼 세발서점에서는 책을 사는 과정이 하나의 놀이가 된다. 해변 앞에 서 있는 분홍색 삼륜차와 인증사진을 찍고, 포댓자루 위 바구니에 담겨 있는 ‘여름책 좌판’을 구경한다. 책을 고른 뒤엔 귀여운 삼륜차 모양의 도장도 찍는다. ‘낭만과 추억’이라는 이름으로 우글우글한 책도 기꺼이 산다. 책장 진열대를 열고 비밀 공간에서 책을 꺼내는 것마저 이곳에선 즐길 거리가 된다.

“아침 10시에 눈 뜨자마자 이거(바다 독서) 하려고 버스터미널 가서 속초행 버스표 끊었어요.” 서점 문이 열리자 2주 전에도 방문했다는 한 손님이 박 대표와 살갑게 인사를 나눴다. “2주 동안 여기서 책 읽은 추억으로 보내다가 왔어요. 오늘은 맥주도 가져왔어요.” 손님은 <술의 주성분은 낭만>이라는 책을 골랐다. 시원한 병맥주와 함께 박 대표가 꺼내준 의자를 들고 해변으로 향한 손님은 모래사장에 자리를 잡았다. 맥주 한 모금을 들이킨 그는 짭조름한 바다 내음과 파도 소리를 배경 삼아 독서를 시작했다.

손님들이 한적하게 바다 독서를 즐길 수 있는 건 박 대표의 부지런함 덕분이다. “저만 고생하면 돼요. 그럼 손님들은 좋은 추억을 갖고 갈 수 있으니까요.” 손님들이 책장을 넘기는 동안 박 대표는 좀처럼 앉지 못했다. 책을 정리하고 계산을 하고, 의자를 내주고 반납받았다. 삼륜차와 함께 홀로 온 손님의 기념사진을 찍어주고, 바다로 향하는 이들에겐 물에 젖었을 때 쓰라며 다회용 행주까지 건넸다. 뜨거운 햇빛 아래 그의 이마에는 어느새 땀이 송골송골 맺혔다.

이렇듯 바쁜 박 대표지만 손님에게 책 추천은 하지 않는다. “자신의 취향에 맞는 책을 고민하는 시간 자체가 소중하니까요.” 스스로 고민하고 고른 책이어야 독서가 즐거운 경험으로 남을 수 있다고 그는 믿는다. 박 대표는 서점 주인보다 ‘기획자’라는 이름으로 자신을 설명했다. “사람들이 좋아하는 것을 팔되, 그 방식엔 제 시선을 넣어야죠. 그렇기 위해서는 자신과 이야기하는 시간이 필요해요. 그래서 전 사실 자기 전엔 독서보다 위스키 한 잔 마시며 성찰하는 걸 좋아해요(웃음).”

새로운 것을 만들고, 사람들이 이를 즐기는 모습을 보는 일이 박 대표는 예나 지금이나 여전히 재밌단다. “남들이 즐거운 모습을 보면 행복하고 자극이 돼요. 그런 기질인가 봐요.” 그래서인지 세발서점이 손님들에게 건네는 초대도 복잡하지 않다.

“자, 몸만 오세요! 기꺼이 늘어져 있을 마음만 가지고.”

사진·글 권도현 기자