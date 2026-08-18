[단독]10대 성추행한 뒤 “아내가 그랬어요” 몰아간 60대···검찰 보완수사로 진범 찾아

10대 여학생을 성추행한 뒤 지인과 공모해 아내에게 혐의를 뒤집어씌운 60대 남성이 검찰 보완수사로 덜미가 잡혔다.

17일 경향신문 취재 결과 전주지검 형사1부(부장검사 진경섭)는 60대 남성 최모씨를 아동청소년보호법상 강제추행 혐의로 지난달 31일 불구속 기소했다. 최씨는 지난해 11월4일 대전 소재 고등학교 승강기 내에서 피해자 A씨에게 “여자애들 치마 춥겠다”고 말한 뒤 피해자의 신체를 추행한 혐의를 받는다.

앞서 이 사건을 수사한 경찰은 A씨를 추행한 피의자로 최씨의 아내 박모씨를 특정해 지난 1월 검찰에 송치했다. 검찰은 경찰 수사를 확인하기 위해 지난 2월 최씨를, 3월 박씨를 불러 보완 수사를 진행했다.

검찰 수사가 시작되자 박씨는 “자신은 사건과 아무런 관련이 없다. 남편이 부탁해 자신이 현장에 있었던 것처럼 경찰에 출석해 진술하게 됐다”는 취지로 진술했다.

검찰이 관련자들의 휴대전화를 압수수색해 감식한 결과 진범은 최씨로 드러났다. 최씨는 지인 B씨에게 아내인 척 허위 진술을 하도록 해 박씨를 범인으로 몰았다. 경찰은 범행 직후 최씨를 전화로 조사했는데, 최씨는 옆에 있던 B씨에게 “아내 행세를 해달라”며 범행을 저지른 사람처럼 진술하도록 했다. 경찰은 이 진술을 토대로 박씨를 피의자로 특정해 검찰에 송치했다.

최씨가 B씨를 통해 검찰 수사를 교란한 정황도 확인됐다. 그는 B씨에게 “검사가 연락할 수 없도록 전화번호를 바꾸라”고 종용하고, 반대로 수사기관엔 B씨를 수사하라고 촉구했다. B씨는 당시 지명수배 중이었던 것으로 파악됐다.

검찰은 지난달 22일 최씨에 대해 구속영장을 청구했지만, 법원은 이틀 뒤 “제반 증거가 충분히 확보돼 증거인멸의 가능성을 인정하기 어렵고 주거가 일정해 도주의 우려가 없다”며 영장을 기각했다. 진범인 남편이 붙잡히면서 아내 박씨는 무혐의 처분을 받았다.