중국 99년생 창업자 “시대의 물결 따라 창업…우리는 휴머노이드 로봇 다음을 본다”

베이징 스타트업 인터뷰를 통해 본 중국은 어떻게 로봇 강국이 됐을까

“오늘 베이징 날씨는 어때?”

지난 12일 베이징 화이러우구 청년인재창업기지의 스타트업 베이징코넥스테크놀러지(北京光锥交互) 사무실. 긴 머리카락과 인공피부를 씌워 여성 흉상 모습을 한 로봇에게 마이크를 통해서 말을 걸었다.

로봇은 3초가량 뜸을 들이다가 답했다. “생각 좀 해 볼게요. 오늘은 베이징 일기예보에 따르면 황색 호우주의보가 내려져 있지만, 일부 지역에서는 홍색 폭우주의보가 내려진 상황입니다. 기온은 27도, 습도는 80도… 그렇게 덥지는 않습니다. 밖에서 운동을 하면 안전에 주의하세요.”

답변은 40초 넘게 이어졌다. 챗GPT와 같은 대화형 인공지능(AI)에 질문을 입력하면 답을 내놓는 것처럼, 로봇은 답변을 줄줄 읊었다. 말하는 동안 입술을 뗐다 붙였다 반복했으며 눈도 깜빡였다. 옷 색깔이나 휴대폰 기종 맞추기와 같은 다른 질문에도 답이 척척 나왔다. 다만 사람과 비교하면 입술의 움직임이 자연스럽지 않고 표정은 뻣뻣하게 느껴졌다.

2026년 8월 17일 영상

로봇은 카메라 센서를 부착한 컴퓨터 모니터와 연결돼 있다. 로봇의 진짜 눈과 귀는 이 모니터다. 종이에 한자성어 일신우일신(日新又日新)을 적어서 카메라에 비춘 뒤 읽어 보라고 했다. “르신여우르신.” “무슨 뜻이지?” “<대학>에 나오는 말로 ‘매일 자신을 새롭게 하라’는 뜻입니다. 끊임없이 진보하고 혁신하는 상태를 말합니다.”

로봇과의 대화를 가능하게 하는 기술이 이 회사의 작품이다. 췌자화(阙嘉华·27) 베이징코넥스테크놀로지 공동 창립자 겸 부대표는 “우리는 로봇의 ‘두뇌’를 만드는 회사”라고 말했다.

이 회사는 중국 최초의 로봇 음성 상호작용 플랫폼인 지크로스(GEEKROS)를 개발했다. 지크로스는 로봇이 음성 신호를 이해하고 이에 반응해서 인간에게 말로 답할 수 있도록 하는 기술이다. 로봇의 귀와 두뇌의 언어중추에 해당한다. 중국 외교부는 올해 초 외신기자를 상대로 한 춘절 리셉션에서 지크로스 플랫폼을 기반으로 한 휴머노이드 로봇을 소개했다.

휴머노이드(인간형) 로봇의 핵심 기술은 신체, 두뇌, 소뇌로 나눌 수 있다. 소뇌는 운동을 제어하는 기술이며, 대뇌는 정보를 판단하는 기술이다. 로봇 신체를 만들기 위한 공급망은 중국에 일괄 구축돼 있다. 소뇌 기술도 최고 수준이다. 대뇌와 관련한 기술은 현재 미국이 앞서 있다고 평가받는다. 중국 스타트업들이 이 영역에서 도전장을 내고 있는 것이다.

회사는 2025년 8월 창립됐다. 베이징대와 중국과학원 대학 졸업생들이 주축이 돼 회사를 설립했다. 직원은 30여명이며 자본금은 500만위안(약10억5000만원)이다.

지크로스 개발로 음성 명령을 수행할 수 있는 다양한 로봇 상품을 만들 수 있는 길이 열렸다. 이 회사도 교육용 미니 로봇을 판매한다. 애니메이션 회사 등과 협업해 인기 만화 캐릭터의 모습을 하고 대화하는 로봇이나 장치도 판매할 계획이다. 회사는 나아가 한 단계 더 큰 야심을 품고 있다. 사람과 똑같이 생긴 ‘생체 모방형 로봇’을 만드는 것이다.

“사람과 똑같아야 해요. 사람처럼 판단하고, 반응해야 해요. (사람의 느낌을 낼 수 있는) 탄소섬유 피부 재질을 만드는 것이 관건입니다.” 기술적으로 만만치 않다. “피부랑 기기를 결합시키는 것이 어려워요. 사람의 표정은 엄청 다양한데 매칭하는 것이 쉽지 않거든요.”

췌 부대표에 따르면 현재 이 회사의 로봇은 사람 표정의 64.7%를 구현할 수 있다. 그는 현재 유사도가 더 높은 시제품을 개발 중이라며 “이 기술은 우리 회사가 중국에서 톱클래스”라고 소개했다. 창업 전 3~4년 동안 기술 개발에 매진했으며 대부분 기술적 진전이 막판 1년 동안 이뤄졌다.

“기술은 0에서 1까지 가는 것이 어렵고, 1~99까지 가는 것은 훨씬 쉽습니다.” 이미 기술적 임계점을 넘었기 때문에 다음은 시간 문제라는 자신감이 전해졌다.

사람 생체모방형 로봇은 기술적으로 어렵다. 윤리적 논란도 따른다. 팔다리가 있고 두 발로 걸어다니는 모습만 사람을 흉내낸 꼬마 로봇이 날씨에 답하고 한자성어를 읽어주면 “귀엽고 놀랍다”고 반응하지만, 피부를 씌운 로봇의 대답은 어색하고 경우에 따라 무섭다는 느낌도 준다. 개발 단계에서 ‘불쾌한 골짜기(로봇이 어설프게 인간을 닮아 불쾌함을 자아내는 것)’ 논란을 부를 수 있다. 그럼에도 불구하고 도전하는 이유는 뭘까.

“10년 뒤에는 역사의 한 페이지가 바뀌어 있지 않을까요. 인류 사회 전체 스케일에서 변화가 일어날 거에요. 인류가 어디로 갈지는 우리가 어떤 일을 하는지에 달렸죠.”

중국에서 과학 꿈나무들을 로봇으로 대거 이끈 것은 2015년 다보스 세계경제포럼에서 처음 등장한 ‘제4차 산업혁명’이라는 개념이다. 중국 정부는 이에 더해 일관된 전략과 정책 발표로 로봇 및 AI 산업을 키우겠다는 확신을 줬다.

2021년 3월 전국인민대표대회 개막식에서 공개된 ‘제14차 5개년 계획(2021~2025) 및 2035년 장기 목표 요강’은 로봇 산업을 “산업 체계의 새로운 핵심 축을 형성하는 전략적 신흥 산업”이라고 처음 명시했다. 중국 공업정보화부는 같은해 12월 ‘14차 5개년 로봇 산업 발전 계획’에서 2025년까지 중국을 글로벌 로봇 기술의 핵심 발원지, 고급 제조업 집적지, 로봇 통합 응용의 새로운 중심지로 발전시키겠다고 밝혔다.

공업정보화부는 2023년 11월 ‘휴머노이드 로봇 혁신 발전 지도 의견’을 발표해 “휴머노이드 로봇은 인공지능, 첨단 제조, 신소재 등 첨단 기술이 결합된 기술 집약적 산물로서, 컴퓨터·스마트폰·신에너지 자동차에 이어 등장할 차세대 파괴적 혁신 제품이 될 가능성이 있으며 인간의 생산과 생활 양식을 크게 변화시키고 글로벌 산업 발전 구도를 재편할 것”이라고 밝혔다. 2025년까지 주요 핵심 기술에서 전진을 이루고, 글로벌 영향력 있는 기업 2~3개를 육성한다는 계획도 담겼다.

공업정보화부의 2023년 발표는 ‘중국 로봇 산업의 중요한 이정표이자 전환점’이라고 평가된다. 휴머노이드 로봇 생산을 매개로 정밀 제조업, 부품소재, AI, 문화산업 등 기존 산업들이 결합하는 움직임을 만들어냈다. 무엇보다 투자자를 움직였다.

췌 부대표의 이력에도 이런 움직임이 반영됐다. 1999년생인 췌 부대표는 중국과학원 대학 석사과정을 마치고 “시대의 흐름에 따라” 창업에 뛰어들었다고 했다. 그의 석사 전공은 양식업이다. 언뜻 로봇과 동떨어진 것처럼 들리지만 그렇지 않았다고 했다. 대학 시절 양식 시설의 자동화와 AI, 마케팅 등을 포괄적으로 배웠다. 학교 행사에 참여하고 선후배 등과 교류하면서 투자자를 소개받을 수 있었다.

그는 “학교가 가장 유용한 플랫폼”이라고 말했다. 화이러우구에 창업한 이유도 학교와 가깝기 때문이다. 베이징시는 화이러우구에 청년창업기지를 포함해 총면적 100.9km² 규모의 ‘과학도시’를 조성하는 사업을 진행 중이다.

중국에서도 창업에 뛰어들고픈 청년들을 가장 주저하게 만드는 것은 투자자를 만나는 일이다. 중국 지방정부들이 육성한 창업단지 역시 개발자들에게 저렴한 공간을 제공하는 것에서 나아가 투자자와 스타트업, 개발자들이 교류하는 플랫폼을 만드는 데 방점이 찍혀 있다.

중국 로봇 산업의 4대 중심지로 베이징을 중심으로 한 징진지(베이징·톈진·허베이), 장강 삼각주(저장성·상하이), 안후이성, 웨강아오(홍콩·마카오·선전)가 꼽힌다. 이 가운데 CXMT와 ‘허페이 모델’로 주목받는 안후이성은 중국과기대학이 있으며 상하이와도 가깝다. 베이징과 장강삼각주 모두 유수의 명문대가 있다. 웨강아오는 선전과 둥관을 중심으로 제조업 기반이 탄탄하고 홍콩 투자자들과 연계돼 있다.

중국은 이같은 노력에 힘입어 로봇 공급망을 성공적으로 구축했다. 중국 언론 보도에 따르면 지난해 기준 150개 이상의 휴머노이드 로봇 기업이 있다. 이는 전 세계(300개)의 절반 이상이다. 전 세계 로봇 공급망에서 중국의 핵심 부품 제조 비중은 63%를 차지한다. 올 상반기 전 세계 휴머노이드 로봇 출하량의 97% 이상을 중국이 차지했다.

14차 5개년을 마무리하는 2025년부터는 대중적 로봇 행사가 여러 번 개최됐다. 중국중앙TV(CCTV)는 매년 춘절 전야 예능·공연 프로그램 ‘춘완’을 방영한다. 지난해와 올해 춘완에 2년 연속으로 로봇이 등장해 춤을 추고 쿵푸와 만담을 선보였다. 로봇 마라톤, 로봇 올림픽 등도 연달아 개최됐다. 19~23일 개최될 제2회 베이징 세계로봇대회 역시 지난해보다 36% 늘어난 300여개 기업이 참여한다. 박람회와 기술경진대회 외에도 로봇 운동회와 로봇 쉐프가 등장하는 로봇쇼핑거리 등이 마련된다.

이런 행사들은 투자자와 개발자를 연결하며 로봇에 대한 대중적 관심을 불러일으키고 있다. 지난해 로봇 운동회에 아이들 셋을 이끌고 참여했던 릴리 장은 “교육을 위해 왔다. 아이들에게 우리나라의 과학기술 발전 수준을 보여주고 앞으로의 진로 선택에 참고하게 하고 싶었다”고 말했다. 베이징의 한 글로벌 기업 관계자는 “회사 야간 경비에 4족 보행 로봇을 도입하려고 하고 있다. 경비원 업무 부담을 덜어주고 또 (로봇을 도입하면) 재밌을 것 같다. 여성 안전 동행 서비스 등 다른 사업 아이템에 활용할 방법도 생각해 보려 한다”고 전했다.

이날 베이징 퉁저우의 한 쇼핑몰의 테이크아웃 커피 코너에서는 로봇이 부지런히 주문을 받고 커피와 음료수를 날랐다. 중국의 유명 로봇 회사 ‘갤봇’이 운영하는 카페다. 갤봇은 올해 베이징 곳곳에서 24시간 무인 약국과 무인 편의점을 운영하고 있다. 갤봇 로봇은 5000종 이상의 의약품을 99.95%의 정확도로 분류할 수 있다고 전해진다. 사람들은 로봇을 구경하러 와서 사진을 찍고 갔다. 아이들은 로봇에게 “너 노래할 수 있어?”라고 묻기도 했다.

뛰어난 기술을 가진 로봇 ‘공급자’에 이어 로봇을 친숙하게 받아들이고 자연스럽게 말도 거는 ‘소비자’가 대대적으로 탄생한 것이다. 중국 로봇 기업 유니트리가 최근 IPO 일반 청약에서 5526대 1의 경쟁률 기록하며 1700조원을 모은 것은, 중국 전반에 공유되는 ‘로봇의 꿈’을 보여준다.

중국 정부는 지난 3월 발표한 제15차 5개년 계획에서 ‘피지컬 AI’를 향후 발전시켜야 할 핵심 산업으로 보고 있다. 피지컬 AI는 한자로 구신지능(具身智能)이라고 표기한다. ‘몸을 얻은 AI’라는 뜻이다. 기존에는 로봇 몸체에 AI를 심어 기존의 패턴화된 일을 시켰다면, 피지컬 AI의 개념에서는 외부 정보를 실시간으로 스스로 판단하고 행동하며 인간과도 상호작용하는 로봇을 추구한다. 현재 중국 20대들이 주도하는 스타트업이 내다보는 것은 바로 이 영역이다. 췌 대표는 “우리는 휴머노이드 다음을 내다본다”고 말했다.

미국 연방통신위원회(FCC)는 최근 중국의 첨단 로봇 수입을 금지하는 조처를 발표했지만 중국에서는 거의 신경 쓰지 않는 분위기다. 췌 부대표도 “기술을 거부하는 것은 쉽지 않을 것”이라고 말했다. 다만 해외의 전반적 반응은 신경 쓰고 있다. 경쟁적으로 탄생한 중국의 수많은 로봇 기업들이 살아남을 방법은 수출뿐이기 때문이다. 그는 “한국은 중요한 시장”이라며 “한국은 발달된 국가로 구매력이 높으며, 로봇 활용에 큰 거부감이 없다. 공동기술 개발도 가능하다”고 말했다.

지금 개발하는 제품들이 어디에 쓰이면 좋겠느냐고 물었다. “문화관광 분야입니다. 전 세계의 역사적인 인물을 구현해 각 관광지에서 볼 수 있게 할 수 있고요. 중국에도 우울증 환자가 많은데 사람과의 커뮤니케이션을 거부하는 이 사람들에게 로봇이 친구가 돼 줄 수 있어요. 전쟁 중인 국가에서도 쓰일 수 있고요. 남자/여자친구가 될 수 있는 로봇도 개발할 생각입니다. 로봇이 동반자라는 것에 처음에 거부감이 있을 수 있겠지만 결국 사람들은 받아들이게 될 거예요. 휴대폰을 수용한 것처럼요.”